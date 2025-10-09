Timothée Chalamet, schimbare radicală de look. Cum arată acum actorul. GALERIE FOTO

09-10-2025 | 21:07
Timothée Chalamet
Getty

Timothée Chalamet și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look: actorul și-a ras părul, dezvăluindu-și noua tunsoare într-un videoclip live pe Instagram, realizat pentru promovarea filmului său „Marty Supreme”.

autor
Ioana Andreescu

Chalamet a distribuit un videoclip live pe Instagram pentru a promova noul său film, „Marty Supreme”, în timpul căruia și-a dezvăluit noua tunsoare, potrivit Page Six.

Actorul a postat marți pe contul său de Instagram un mesaj în care anunța că va fi „live în 10 minute”, urmat de un videoclip filmat pe un câmp, unde Chalamet și alți actori poartă pe cap accesorii în formă de mingi de bowling portocalii.

Chalamet stă într-o cușcă din plasă, îmbrăcat într-un hanorac pe care scrie „Marty Supreme”, având pe cap un accesoriu în formă de minge de bowling decorată cu trei stele negre. Mici mingi portocalii de ping pong zboară prin jur, amplificând atmosfera haotică.

Citește și
Timothee Chalamet
Timothee Chalamet și Kylie Jenner, apariție rară împreună. Ținuta actorului a devenit virală pe rețelele sociale. FOTO

Camera trece apoi prin dreptul celorlalți actori (care joacă ping pong), în timp ce pe fundal se aude o melodie. Chalamet iese târâș printr-o ușiță din cușcă, își scoate de pe cap accesoriul în formă de minge de bowling și își dezvăluie noua tunsoare – o freză tunsă scurt.

Apoi își aranjează hanoracul cu glugă înainte de a intra într-un studio improvizat, unde încheie transmisia live privind în cameră și spunând: „‘Marty Supreme’ este un film american care va apărea de Crăciun, în 2025.”

România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Sursa: pagesix.com

