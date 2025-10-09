Timothée Chalamet, schimbare radicală de look. Cum arată acum actorul. GALERIE FOTO

Timothée Chalamet și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look: actorul și-a ras părul, dezvăluindu-și noua tunsoare într-un videoclip live pe Instagram, realizat pentru promovarea filmului său „Marty Supreme”.

Chalamet a distribuit un videoclip live pe Instagram pentru a promova noul său film, „Marty Supreme”, în timpul căruia și-a dezvăluit noua tunsoare, potrivit Page Six.

Actorul a postat marți pe contul său de Instagram un mesaj în care anunța că va fi „live în 10 minute”, urmat de un videoclip filmat pe un câmp, unde Chalamet și alți actori poartă pe cap accesorii în formă de mingi de bowling portocalii.

Chalamet stă într-o cușcă din plasă, îmbrăcat într-un hanorac pe care scrie „Marty Supreme”, având pe cap un accesoriu în formă de minge de bowling decorată cu trei stele negre. Mici mingi portocalii de ping pong zboară prin jur, amplificând atmosfera haotică.

Camera trece apoi prin dreptul celorlalți actori (care joacă ping pong), în timp ce pe fundal se aude o melodie. Chalamet iese târâș printr-o ușiță din cușcă, își scoate de pe cap accesoriul în formă de minge de bowling și își dezvăluie noua tunsoare – o freză tunsă scurt.

Apoi își aranjează hanoracul cu glugă înainte de a intra într-un studio improvizat, unde încheie transmisia live privind în cameră și spunând: „‘Marty Supreme’ este un film american care va apărea de Crăciun, în 2025.”

