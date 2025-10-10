Meta ar putea lansa o versiune de Instagram pentru televizoare. Pe ce pune accent noua strategie a companiei

Stiri Diverse
10-10-2025 | 16:27
Instagram
Shutterstock

Meta ia în calcul dezvoltarea unei aplicaţii de Instagram pentru televizoare, spune şeful platformei Adam Mosseri.

autor
Mihaela Ivăncică

O posibilă viitoare versiune pentru televizoare a Instagram ar putea reprezenta una dintre piesele de puzzle ale focului din ce în ce mai puternic pe video al platformei de socializare.

Noua aplicaţie de iPad se deschide direct în Reels, iar următorul update important al versiunii de smartphone va veni cu aceeaşi schimbare - ambele aspecte făcând parte din noua strategie cu accent pe video.

Meta se adaptează consumului TV

„Dacă comportamentul şi consumul de pe aceste platforme se mută la televizor, atunci trebuie să trecem şi noi la televizor”, a declarat Adam Mosseri în cadrul conferinţei Bloomberg Screentime.

O aplicaţie pentru TV ar aduce utilizatorilor un nou mediu în care pot consuma conţinut video, exact ceea ce doreşte Meta, pentru a concura mai eficient cu TikTok.

Citește și
Greta Thunberg
Greta Thunberg, criticată după ce a postat fotografia unui ostatic israelian într-un mesaj pro-palestinian

Platforma chineză are de mai mult timp o aplicaţie de TV, iar Instagram, care simte de câţiva ani ameninţarea TikTok, nu poate asista pasiv la această evoluţie.

Asta în ciuda faptului că atât TikTok, cât şi Instagram, au cea mai mare parte a conţinutului video în format vertical, care lasă mari margini negre pe ecranul televizoarelor.

Trecerea la TV nu va schimba însă planurile companiei privind conţinutul. Mosseri spune că nu există planuri privind licenţierea de conţinut sportiv pentru transmisiuni directe, Instagram rămânând o platformă a conţinutului generat de utilizatori.

Sursa: News.ro

Etichete: instagram,

Dată publicare: 10-10-2025 16:27

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Timothée Chalamet, schimbare radicală de look. Cum arată acum actorul. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Timothée Chalamet, schimbare radicală de look. Cum arată acum actorul. GALERIE FOTO

Timothée Chalamet și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look: actorul și-a ras părul, dezvăluindu-și noua tunsoare într-un videoclip live pe Instagram, realizat pentru promovarea filmului său „Marty Supreme”.

Greta Thunberg, criticată după ce a postat fotografia unui ostatic israelian într-un mesaj pro-palestinian
Stiri externe
Greta Thunberg, criticată după ce a postat fotografia unui ostatic israelian într-un mesaj pro-palestinian

O polemică a izbucnit după ce activista suedeză Greta Thunberg a publicat pe Instagram un mesaj în sprijinul prizonierilor palestinieni, în care a inclus, din greșeală, fotografia unui ostatic israelian aflat în captivitatea Hamas.

Un grup de familii din Italia dă în judecată Facebook, Instagram şi TikTok pentru efectele nocive asupra copiilor
Stiri externe
Un grup de familii din Italia dă în judecată Facebook, Instagram şi TikTok pentru efectele nocive asupra copiilor

Un grup de familii din Italia a dat în judecată Facebook, Instagram și TikTok, acuzând platformele că nu respectă restricțiile de vârstă și folosesc funcții care creează dependență și afectează sănătatea mintală a copiilor, transmite Reuters.

Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Primele imagini cu micuțul Giorgios. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Primele imagini cu micuțul Giorgios. GALERIE FOTO

Ianis Hagi a împărtășit pe Instagram primele fotografii de la botezul fiului său, un eveniment restrâns și plin de emoție, alături de familie.

Meta va afişa reclame pe Facebook şi Instagram pe baza conversaţiilor utilizatorilor cu asistentul AI
iLikeIT
Meta va afişa reclame pe Facebook şi Instagram pe baza conversaţiilor utilizatorilor cu asistentul AI

Meta Platforms a anunţat miercuri că, începând cu 16 decembrie, va începe să folosească interacţiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a personaliza reclamele şi conţinutul afişat pe platformele Facebook şi Instagram.

Recomandări
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult
Stiri actuale
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult

România nu importă din Rusia hidrocarburi, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ca reacție la dezvăluirile Reuters despre creșterile de importuri de petrol și gaze către mai multe țări europene, fiind nominalizată și țara noastră.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28