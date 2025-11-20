Trump împinge Germania să preia comanda NATO în Europa. Oficialii germani, reticenți la propunerea aliaților americani

20-11-2025 | 11:24
Getty Images

Statele Unite doresc ca Germania să preia comanda forțelor NATO în Europa, a declarat trimisul lui Donald Trump la alianță.

autor
Claudia Alionescu

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a spus că așteaptă cu interes momentul în care Germania va fi pregătită să preia poziția de comandant suprem al Aliaților în Europa (SACEUR), potrivit independent.co.uk.

El a declarat la Conferința de Securitate de la Berlin: „Aștept ziua în care Germania va veni la Statele Unite și va spune că suntem gata să preluăm poziția de comandant suprem al Aliaților. Cred că mai este cale lungă până atunci, dar aștept cu interes aceste discuții.”

Comentariile sale au șocat participanții, iar reprezentantul Germaniei la NATO și UE a răspuns că el „vede lucrurile puțin diferit”.

General-locotenent Wolfgang Wien le-a spus membrilor panelului că țara sa este dispusă să preia mai multe responsabilități în cadrul organizației internaționale, dar consideră că poziția de SACEUR este un „teren american”.

SACEUR este unul dintre cei doi comandanți strategici ai NATO și conduce Comandamentul Operațional Aliat.

În mod tradițional, poziția este ocupată de un comandant american.

Actualul SACEUR este generalul Alexus G. Grynkewich, care și-a preluat atribuțiile pe 4 iulie 2025.

Într-o postare pe X despre conferință, dl Whitaker a spus că mesajul său este că aliații „trebuie să-și respecte obligațiile asumate la Summitul de la Haga”.

El a spus: „investiți în apărare, consolidați cooperarea industrială, construiți reziliență, protejați coeziunea – cel mai mare avantaj strategic al nostru”.

UE, planuri pentru a crește mobilitatea armatelor

Uniunea Europeană a lansat miercuri un nou pachet de apărare pentru a permite desfășurarea mai rapidă a tancurilor și trupelor pe numeroasele granițe ale blocului de 27 de state în cazul unui conflict, pe măsură ce crește îngrijorarea că Rusia își testează deja apărarea. 

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a precizat că cheltuielile pentru apărare ar putea preveni războiul.

Slăbiciunea îi invită să acționeze,” a spus ea, referindu-se la Rusia.

Ea a adăugat că dacă UE „își crește capacitățile și pregătirea defensivă, atunci Rusia nu va ataca pentru că nu suntem slabi”.

Noua propunere a UE pentru mobilitatea militară, lansată de Comisia Europeană, ar investi 17,65 miliarde de euro (20,4 miliarde de dolari) în 500 de locații identificate ca puncte de blocaj, cum ar fi poduri, porturi și tuneluri care în prezent nu pot suporta trafic și vehicule grele.

Pachetul de apărare subliniază o schimbare în geopolitica determinată de Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării 80 de ani de cooperare bazată pe înțelegerea că SUA ar ajuta la protejarea națiunilor europene după al Doilea Război Mondial.

Țările nordice interzic telefoanele în școli pentru ca elevii să fie mai atenți: „Mulți și-au pierdut concentrarea”

Sursa: Independent.co.uk

Etichete: SUA, NATO, germania, europa,

Dată publicare: 20-11-2025 10:45

