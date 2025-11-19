Miliarii români au testat pentru prima dată în Polonia „vânătorul de drone”, produs de SUA. Este folosit deja în Ucraina

19-11-2025
Într-un poligon militar din estul Poloniei, militarii români învață să piloteze, în premieră pentru NATO, noul sistem MEROPS, produs în America. Este "vânătorul de drone" folosit deja, cu succes, de Ucraina, pentru a doborî ținte aeriene rusești.

Camelia Donțu

România și Polonia sunt primele țări din Alianță care au cumpărat aceasta armă de atac. O echipă ProTV a avut acces la demonstrația de pe câmpul de tragere.

Camelia Donțu, corespondent Știrile ProTV: Drona care tocmai a fost lansată este interceptorul sistemului MEROPS. Urmărește ținta în aer, după căldură sau semnal, și lovește direct, înainte ca aceasta să ajungă la obiectiv. Tot sistemul este mobil, poate fi amplasat pe o mașină sau pe acoperișul unui aeroport.

Sistemul, expus public pentru prima dată

NATO a scos pentru prima dată la vedere sistemul antidronă MEROPS, ținut până acum departe de camerele de filmat pentru a nu oferi Moscovei prea multe detalii despre această tehnologie.

Sistemul este folosit deja în Ucraina unde, spun oficialii militari ar fi responsabil pentru 40% din țintele rusești doborâte - dronele Shahed.

Cum funcționează sistemul antidrone

MEROPS este, simplu spus, o armă mobilă anti-dronă. Stația de control este ascunsă într-un vehicul de comandă. Acolo sunt principalii senzori și softurile de ghidaj. Sistemul mai cuprinde un radar, un lansator montat pe o mașină și o dronă-interceptor care pleacă în urmărirea țintei, cu peste 250 de kilometri pe oră. Poate fi pilotată de militari, dar poate fi și autonomă: își vânează singură inamicul și îl doboară.

De aproape două săptămâni, în poligonul Nowa Dęba au loc antrenamente la care participă și 4 militari români.

România și Polonia sunt primele țări din NATO care au achiziționat acest vânător antidronă. Întregul concept a fost gândit ca un răspuns mai putin costisitor la atacurile cu drone rusești. Drona-interceptor costă în jur de 15 mii de dolari.

În comparaţie, o oră de zbor cu un avion de tip F-35 este estimată la peste 40 de mii de dolari, fără costul rachetei folosite pentru doborârea dronei.

Următorul pas va fi extinderea antrenamentelor și a exercițiilor-pilot pe întreg flancul estic.

19-11-2025

