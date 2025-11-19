Avioane de luptă ale NATO, ridicate de urgență în aer, după un nou atac rusesc asupra vestului Ucrainei

Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia.

Alexandru Toader

”Au fost mobilizate perechi de avioane de vânătoare cu reacţie rapidă şi un avion de avertizare timpurie, iar sistemele de apărare aeriană şi de supraveghere radarau atins cel mai înalt nivel de pregătire”, a transmis Comandamentul operaţional într-o postare pe X.

La ora 04:00 GMT, aproape toată Ucraina se afla în stare de alertă aeriană, în urma avertismentelor forţelor aeriene ucrainene cu privire la atacurile ruseşti cu rachete şi drone, relatează Reuters, potrivit News.ro.

