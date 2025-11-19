Prim-ministrul Robert Fico solicită NATO să întărească apărarea aeriană, deşi Slovacia a respins sprijinul UE pentru Ucraina

Slovacia doreşte ca NATO să intensifice apărarea aeriană în ţară, pe flancul său estic, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico după o întâlnire cu liderul alianţei militare nord-atlantice, Mark Rutte, informează miercuri Reuters.

În discuţii la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Robert Fico a apărat, de asemenea, planurile Slovaciei de a decide în mod independent ritmul şi structura cheltuielilor de apărare în anii următori, pe măsură ce majoritatea membrilor NATO cresc investiţiile în apărare.

Presiuni pentru consolidarea apărării aeriene

Slovacia s-a opus politicii Uniunii Europene privind sprijinirea apărării Ucrainei împotriva invaziei Rusiei din 2022, iar Fico a reiterat, în întâlnirea cu Rutte, că guvernul său nu va furniza direct arme letale Kievului, dar va permite contracte comerciale.

„În timpul discuţiei comune, el a cerut, de asemenea, secretarului general să întărească apărarea aeriană a Slovaciei", a declarat biroul guvernului slovac într-un comunicat după întâlnirea de marţi seara, fără a oferi mai multe detalii.

Divergenţe privind sprijinul pentru Ucraina

Bratislava a încercat să îşi consolideze capacităţile de apărare aeriană în ultimii ani, inclusiv prin achiziţionarea de sisteme de apărare din Israel şi cumpărarea de noi avioane de luptă F-16.

Slovacia s-a numărat printre statele membre UE de pe flancul estic care au convenit în septembrie asupra necesităţii unui „zid anti-drone” cu detectare avansată, aminteşte Reuters.

