UNSAR: Cea mai mare despăgubire pentru pagube provocate de zăpadă a depășit 30.000 de euro

Pe timpul iernii, ninsorile abundente și topirea zăpezii provoacă frecvent pagube. Potrivit UNSAR, cea mai mare despăgubire plătită în ultimii ani unui proprietar de locuință a depășit 30.000 de euro.

”Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar şi topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci şi riscuri semnificative care afectează atât locuinţele, cât şi siguranţa celor din jur. Datele şi experienţa ultimilor ani arată că, pe timpul iernii, se înregistrează frecvent daune importante. Spre exemplu, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depăşit 30.000 euro”, arată datele UNSAR.

Printre cele mai des întâlnite tipuri de daune specifice acestei perioade a anului ce sunt acoperite în baza asigurărilor facultative pentru locuinţe se numără:

daune materiale produse de greutatea stratului de zăpadă asupra acoperişurilor, inclusiv prăbuşiri parţiale sau totale;

daune provocate terţilor, ca urmare a căderii accidentale a zăpezii, gheţii sau a ţurţurilor de pe acoperişuri şi faţade;

daune provocate de inundaţii provenite din topirea zăpezii.

„Iarna scoate la iveală noi vulnerabilităţi, care pot costa zeci de mii de euro. Responsabilitatea proprietarilor şi măsurile simple de prevenţie pot reduce semnificativ riscul unor daune care afectează nu doar locuinţa proprie, ci şi siguranţa trecătorilor sau a vecinilor”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte & director general al UNSAR.

În multe dintre aceste situaţii specifice sezonului de iarnă, asigurarea facultativă a locuinţei poate oferi protecţie financiară, acoperind costurile reparaţiilor sau despăgubirile datorate terţilor, în funcţie de condiţiile poliţei deţinute.

„Prevenţia începe cu gesturi simple, dar continuă cu decizii responsabile. Verificarea instalaţiilor, curăţarea zăpezii şi a gheţii de pe clădiri, dublate de decizia de a fi acoperiţi de o asigurare facultativă a locuinţei, pot oferi siguranţă în sezonul rece”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

UNSAR încurajează proprietarii de locuinţe să ia toate măsurile de prevenţie necesare şi să se informeze corect despre opţiunile de protecţie financiară oferite de companiile de asigurări, pentru a preveni pagubele şi a-şi proteja atât locuinţa, cât şi pe cei din jur.

”O asigurare facultativă adaptată specificului locuinţei deţinute va face cu siguranţă diferenţa în astfel de situaţii specifice sezonului rece. În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuinţe care sunt deja protejate printr-o poliţă obligatorie PAD. Poliţele facultative oferă un nivel de protecţie extins, la valoarea reală a clădirii şi/sau a bunurilor deţinute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar şi alte tipuri de riscuri, precum incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecţiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc”, mai arată UNSAR.

În plus, este bine de ştiut că există soluţii diversificate de protecţie specifice tipurilor de bunuri pe care le deţinem în locuinţă sau chiar pentru a ne proteja relaţia cu vecinii, prin acoperirea prejudiciilor pe care le putem produce accidental.

Înfiinţată în 1994, UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil. Acestea deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activităţii de asigurări în România şi a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern şi internaţional. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.

