Aliatul NATO care a anunțat că nu trimite mai mulți soldați în România. Statul român caută să umple golul lăsat de americani

19-11-2025 | 11:26
Parisul își va suplimenta numărul de militari din țara noastră numai la cererea NATO.

Constantin Toma

Ambasadorul Franței la București spune că decizia de a nu mai forma o brigadă în baza de la Cincu rămâne neschimbată, cel puțin deocamdată.

La Mihail Kogălniceanu, nu au fost aduse alte trupe, după ce Statele Unite au decis ca 1.200 de militari să nu se mai întoarcă la bază.

Președintele Nicușor Dan a precizat, însă, că România poartă discuții cu aliații pentru a suplini plecarea americanilor.

Avioane de luptă ale NATO, ridicate de urgență în aer, după un nou atac rusesc asupra vestului Ucrainei
Stiri externe
Avioane de luptă ale NATO, ridicate de urgență în aer, după un nou atac rusesc asupra vestului Ucrainei

Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia.

Unde și când ar putea Rusia testa NATO. Avertismentul comisarului european pentru Apărare: „Rușii sunt mai puternici acum”
Stiri externe
Unde și când ar putea Rusia testa NATO. Avertismentul comisarului european pentru Apărare: „Rușii sunt mai puternici acum”

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice.

SUA laudă România după exercițiul NATO de la Cincu: „Devine puternică din punct de vedere militar”
Stiri externe
SUA laudă România după exercițiul NATO de la Cincu: „Devine puternică din punct de vedere militar”

Reprezentantul permanent al SUA la NATO, ambasadorul Matthew Whitaker, a declarat, la Poligonul Cincu, cu ocazia Zilei Distinşilor Vizitatori, că exerciţiul final al Dacian Fall 2025 este o dovadă excelentă a întregului scop al Alianţei Nord-Atlantice.

Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. Ilie Bolojan: Proiectul de lege e gata și va ajunge la CSM
Stiri actuale
Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. Ilie Bolojan: Proiectul de lege e gata și va ajunge la CSM

După ce negocierile cu magistrații au eșuat, coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN
Stiri actuale
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN

MApN a anunțat, miercuri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.  

Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO
Stiri actuale
Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO

Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

