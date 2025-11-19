Aliatul NATO care a anunțat că nu trimite mai mulți soldați în România. Statul român caută să umple golul lăsat de americani

Parisul își va suplimenta numărul de militari din țara noastră numai la cererea NATO.

Ambasadorul Franței la București spune că decizia de a nu mai forma o brigadă în baza de la Cincu rămâne neschimbată, cel puțin deocamdată.

La Mihail Kogălniceanu, nu au fost aduse alte trupe, după ce Statele Unite au decis ca 1.200 de militari să nu se mai întoarcă la bază.

Președintele Nicușor Dan a precizat, însă, că România poartă discuții cu aliații pentru a suplini plecarea americanilor.

