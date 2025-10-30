Individ condamnat la trei ani de închisoare pentru că a intrat cu mașina în manifestanții pro-palestinieni, în Suedia

30-10-2025 | 19:33
politie suedia
AFP

Un tribunal suedez a condamnat joi un bărbat la trei ani de închisoare pentru că a intrat cu mașina în participanții la o manifestație pro-palestiniană, rănind două persoane.

autor
Mihai Niculescu

Tribunalul a stabilit că bărbatul de 69 de ani a vizat participanții la o demonstrație pro-palestiniană în orașul Borĺs﻿, lovind ușor cu mașina pe care o conducea două persoane. S-a stabilit că el a răspândit și mesaje bazate pe ură pe social media. Bărbatul este obligat să plătească despăgubiri în valoare de 1,8 milioane de coroane suedeze (aproximativ 190.800 dolari americani) către 36 de victime.

Incidentul a avut loc în august 2024, când manifestații sprijinind palestinienii angajați în conflictul din Fâșia Gaza﻿ împotriva Israelului, protestau în zona pietonală a orașului. Tribunalul a constat că acțiunea bărbatului a fost deliberată și nechibzuită, având potențialul de a provoca victime multiple.

Deși inculpatul a negat responsabilitatea penală și a susținut că a ajuns accidental cu mașina în zona pietonală, tribunalul l-a condamnat pentru tentativă de rănire fizică gravă și incitare la ură. Vârsta sa a fost considerată o circumstanță atenuantă în hotărârea instanței.

Sursa: Agerpres

Etichete: protest, condamnat, Suedia, pro-palestina,

Dată publicare: 30-10-2025 19:27

