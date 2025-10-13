Un bărbat a dat peste o comoară lângă casa sa de vacanță, în timp ce căuta râme. „Este o descoperire unică”. FOTO

Un bărbat care căuta râme în apropiere de Stockholm, Suedia, a făcut o descoperire remarcabilă: un tezaur format din până la 20.000 de monede de argint, alături de perle, pandantive și inele din aceeași perioadă.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Administrativ Județean din Stockholm, tezaurul datează din Evul Mediu timpuriu și cântărește aproximativ 6 kilograme, scrie Live Science.

Descoperirea a fost făcută chiar lângă casa de vacanță a bărbatului, care a alertat imediat autoritățile. Arheologii au început cercetările asupra artefactelor, care fuseseră inițial depozitate într-un cazan de cupru – vas ce s-a deteriorat semnificativ de-a lungul timpului.

„Este, probabil, unul dintre cele mai mari tezaure de argint din Evul Mediu timpuriu descoperite în Suedia”, a declarat Sofia Andersson, specialistă în antichități în cadrul Consiliului Administrativ Județean din Stockholm. „Încă nu știm exact câte monede conține, dar estimăm că ar putea depăși 20.000.”

FOTO: Stockholm County Administrative Board

Analizele preliminare indică faptul că majoritatea monedelor datează din secolul al XII-lea. Unele poartă inscripția „KANUTUS”, forma latină a numelui Knut, ceea ce sugerează că au fost bătute în timpul domniei regelui suedez Knut Eriksson, care a condus între anii 1173 și 1195.

Printre monedele găsite se află și unele rare, inclusiv mai multe așa-numite „monede episcopale”, emise de episcopi influenți. Acestea prezintă imaginea unui episcop ținând un crosier – bastonul pastoral simbolic folosit în tradiția ecleziastică.

„Este o descoperire complet unică; nu avem alte tezaure medievale descoperite în Stockholm”, a declarat Lin Annerbäck, directoarea Muzeului Medieval din Stockholm, pentru cotidianul suedez Dagens Nyheter. „Și se pare că este de dimensiuni impresionante. Este, fără îndoială, o descoperire extrem de interesantă.”

