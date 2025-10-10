Suedia va investi peste 300 de milioane de euro în sisteme anti-drone pe fondul încălcărilor ale spațiului aerian

Stiri externe
10-10-2025 | 17:00
drone
Shutterstock

Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (circa 317 milioane de euro) în mai multe sisteme anti-drone, a anunţat vineri ministrul apărării suedez, invocând o ameninţare crescândă sub forma încălcării spaţiului aerian.

autor
Mihaela Ivăncică

"Încălcările recente şi observările de drone ne reamintesc că ameninţările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a războiului modern. Trebuie să ne apărăm împotriva acestor lucruri", a avertizat ministrul apărării, Pal Jonson, pe reţeaua X.

Între alte măsuri, ţara nordică membră a NATO va achiziţiona sisteme pentru a doborî drone, va desfăşura drone de vânătoare la bazele aeriene şi va instala senzori de bruiaj, a menţionat ministrul, relatează Reuters.

Un val de observări de drone a tulburat în ultima vreme aviaţia europeană, stârnind preocupări cu privire la atacuri hibride ce i-ar putea viza pe aliaţii Ucrainei din Europa. Rusia a negat implicarea în aceste incidente. 

Sursa: Agerpres

Etichete: drone, Suedia,

Dată publicare: 10-10-2025 17:00

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Suedia reduce taxele „în timp ce alţii se luptă cu datoria”. „Avem o poziţie puternică”
Stiri externe
Suedia reduce taxele „în timp ce alţii se luptă cu datoria”. „Avem o poziţie puternică”

Coaliţia de dreapta din Suedia a anunţat luni cheltuieli de 80 de miliarde de coroane (7,2 mld. euro) în bugetul pe 2026, susţinând că stabilitatea economică permite accelerarea creşterii, cu un an înaintea alegerilor generale, transmite Reuters.

Suedia va interzice telefoanele mobile în școli din 2026. Ce elevi sunt vizați de noua măsură
Stiri externe
Suedia va interzice telefoanele mobile în școli din 2026. Ce elevi sunt vizați de noua măsură

Telefoanele mobile vor fi interzise în toate școlile din Suedia, într-un efort de a îmbunătăți securitatea și condițiile de studiu pentru elevi.  

Suedia cere Uniunii Europene să înghețe acordul comercial cu Israelul, din cauza situației grave din Fâșia Gaza
Stiri Economice
Suedia cere Uniunii Europene să înghețe acordul comercial cu Israelul, din cauza situației grave din Fâșia Gaza

Guvernul Suediei solicită UE să înghețe acordul comercial cu Israelul, pehntru a pune presiune asupra acestei țări, ca să permită accesul ajutorului umanitar în Gaza.

Jihadist condamnat pe viață în Suedia pentru cruzime extremă. A fost complice la arderea de viu a unui pilot iordanian
Stiri Virale
Jihadist condamnat pe viață în Suedia pentru cruzime extremă. A fost complice la arderea de viu a unui pilot iordanian

Jihadistul suedez Osama Krayem, deja condamnat pentru atentatele din Paris și Bruxelles, a fost condamnat la închisoare pe viață.

SUA și China prelungesc pauza tarifară. Noi negocieri comerciale încep în Suedia
Stiri externe
SUA și China prelungesc pauza tarifară. Noi negocieri comerciale încep în Suedia

Beijingul şi Washingtonul urmează să extindă cu încă 90 de zile pauza tarifară, în cadrul unor noi negocieri comerciale care vor începe luni în capitala Suediei, informează South China Morning Post (SCMP), citând surse apropiate discuţiilor.

Recomandări
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
Stiri actuale
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii

Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute care depășeau 960 de milioane de euro.

 

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28