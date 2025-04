Incident grav la aeroportul din Orlando. Motorul unui avion a luat foc. Ce s-a întâmplat cu pasagerii. VIDEO

Astfel, pasagerii au fost nevoiţi să se autoevacueze pe tobogane, a anunţat Administraţia Federală a Aviaţiei, potrivit Reuters.

Avionul Airbus A330 urma să plece spre Atlanta când motorul a luat foc în jurul orei 11:15 EDT (18.15 ora României). FAA a anunţat că va investiga cazul.

A Delta Airlines plane scheduled to fly from Orlando to Toronto experienced an engine fire while on the runway today. Passengers were safely evacuated, and no injuries were reported.pic.twitter.com/nIY0LO6SAx