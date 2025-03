Momentul în care un avion aterizează de urgență pe un aeroport din New Jersey, după un incendiu la motor

Avionul a aterizat pe Aeroportul Internațional Newark Liberty, a declarat Lenis Valens, purtător de cuvânt al Autorității Aeroportuare din New York și New Jersey. Nu s-au semnalat răniți, iar incendiul de pe avionul de marfă a fost limitat la motor, a spus Valens.

Momentul impactului, surprins în înregistrări audio

Înregistrarea audio efectuată de LiveATC a surprins o persoană care spunea cu calm că aeronava trebuie „să se oprească imediat din cauza unui posibil impact cu o pasăre”. „Trebuie să ne întoarcem la aeroport.”

JUST IN: FedEx 3609 makes emergency landing at Newark Airport after engine catches fire

