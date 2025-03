Momentul în care un avion se prăbușește peste o casă din SUA, provocând un incendiu uriaș

Aeronava, capabilă să transporte șase persoane, a lovit locuința în timp ce se îndrepta din Aeroportul Internațional Des Moines din Iowa spre Aeroportul Anoka County-Blaine, potrivit unui comunicat al Administrației Federale a Aviației, citat de CNN.

Șeful pompierilor din Brooklyn Park, Shawn Conway, a declarat într-o conferință de presă că nu există supraviețuitori din avion. Deși nu se știe exact câte persoane se aflau la bordul aeronavie, oficialii au confirmat cel puțin un deces, a declarat purtătorul de cuvânt al orașului Brooklyn Park, Risikat Adesaogun, pentru CNN. Nu au fost raportate victime în interiorul casei.

Imaginile video de la fața locului arată că locuința este complet cuprinsă de flăcări, în timp ce mai mulți martori stau și privesc, iar pompierii avertizează: „Casa este în flăcări. Vă rugăm să vă îndepărtați din zonă!”.

Când echipele de pompieri au ajuns la fața locului, casa era complet în flăcări. Aeronava nu a fost găsită decât după ce focul a fost lichidat.

Minnesota Plane Crash: A tragic plane crash shook Brooklyn Park, Minnesota, when a single-engine SOCATA TBM7 slammed into a home at 10792 Kyle Avenue just after noon on Saturday. The aircraft, en route from Des Moines International Airport to Anoka County-Blaine Airport, erupted… pic.twitter.com/w4GitAqIVt