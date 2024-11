Un avion s-a întors pe aeroportul din Roma, după un incendiu la motor. Care ar fi fost cauza. VIDEO

Aeronava Dreamliner 787-9 cu destinaţia Shenzhen, care a decolat la ora locală 9.55, a aterizat fără incidente.

O problemă la motorul drept al avionului este în curs de investigare, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al ADR, operatorul aeroportului din Roma.

Hainan Airlines 787-9 Dreamliner returns safely to Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport after having multiple engine surges in its right engine shortly after departure.

Hainan Airlines flight HU438 to Shenzhen entered a hold over water and returned for a safe landing 54… pic.twitter.com/6i4RPjQ0Ss