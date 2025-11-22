Incendiul din Sectorul 5: Dezvoltatorul indică o lumânare ca sursă a focului și promite refacerea clădirii

One United Properties, compania care a construit ansamblul de locuinţe One Cotroceni Park din Sectorul 5, susţine că incendiul la unul dintre apartamentele blocului, situat la etajul 5, ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată.

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţa la un bloc de 11 etaje, din ansamblul One Cotroceni Park, situat în Sectorul 5, focul fiind stins de pompieri după mai multe ore de intervenţii.

"În această dimineaţă a avut loc un incendiu într-unul dintre apartamentele din ansamblul One Cotroceni Park, în urma căruia 152 de persoane au fost evacuate şi câţiva locatari au fost transportaţi la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale (...) Din informaţiile preliminare pe care le avem în acest moment, totul indică faptul că focul ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată, într-un singur apartament. Este important de subliniat că, deşi incendiul a fost extrem de intens la nivelul apartamentului respectiv, acesta nu s-a extins la apartamentele învecinate, nici lateral, nici la etajele de deasupra sau dedesubt, ceea ce confirmă modul în care clădirea a răspuns din punct de vedere al siguranţei la incendiu. Cauza exactă va fi stabilită de autorităţile competente, iar noi vom pune la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru concluziile oficiale", spune dezvoltatorul într-un comunicat de presă remis sâmbătă AGERPRES.

Societatea imobiliară anunţă că a început, împreună cu asociaţia de proprietari, demersurile pentru refacerea părţilor comune interioare şi exterioare ale clădirii afectate.

"Am decis să ne implicăm direct şi să acoperim noi, ca dezvoltator, aceste costuri, astfel încât să ne asigurăm că nu apar probleme în funcţionarea clădirii şi pentru a o reda în folosinţă cât mai rapid", mai spune compania.

Din blocul respectiv au fost evacuate 152 de persoane, iar 17 au fost transportate la spitale.

Unul dintre locatari a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar - Arseni, fiind intubat, în stare gravă, iar ceilalţi 16 pacienţi, printre care se află şi doi copii, sunt conştienţi, stabili, expuşi doar la fum.

