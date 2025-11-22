Ministerul Sănătății: Un bărbat de 60 de ani, intubat în stare gravă după incendiul din Capitală

Stiri actuale
22-11-2025 | 11:43
incendiu sector 5

Ministerul Sănătăţii a transmis, sâmbătă, că 16 din cele 17 persoane transportate la spitale în urma incendiului izbucnit într-un bloc din Capitală sunt conştiente şi stabile. Un bărbat de 60 de ani este în stare gravă, intubat.

autor
Vlad Dobrea

”În urma incendiului izbucnit astăzi, la un imobil de locuinţe din Sectorul 5, un număr de 17 persoane au necesitat îngrijiri medicale de specialitate şi au fost transportate la spitalele clinice de urgenţă din Capitală”, au transmis, sâmbătă, oficialii Ministerului Sănătăţii.

Aceştia prezintă situaţia transportării pacienţilor la unităţi medicale:

Spitalul Clinic de Urgenţă Bagadasar-Arseni - 5 pacienţi

Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca- 5 pacienţi

Spitalul Universitar - 3 pacienţi

Spitalul Militar Central- - 2 pacienţi

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu - 2 pacienţi

”În afară de bărbatul în vârstă de 60 de ani transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar- Arseni care este intubat, în stare gravă, ceilalţi 16 pacienţi sunt conştienţi, stabili, expuşi doar la fum”, au precizat oficialii Ministerului Sănătăţii.

Incendiul a izbucnit, sâmbătă, într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti şi s-a manifestat cu degajări mari de fum. 152 de persoane au fost evacuate sau au ieşit singure din imobil, iar 17 persoane au fost transportate la spital.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 22-11-2025 11:43

