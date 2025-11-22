Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc din Sectorul 5. Salvatorii verifică apartamentele pentru posibile victime

22-11-2025 | 08:53
incendiu bucuresti

Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc de 11 etaje din București. Sunt degajări mari de fum, iar echipele de salvare caută și evacuează eventualele persoane surprinse.

autor
Aura Trif

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuţu, sector 5, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa citată a precizat că au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă intervin: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori şi 6 ambulanţe SMURD.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, incendiu, pompieri,

Dată publicare: 22-11-2025 08:53

