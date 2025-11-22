Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc din Sectorul 5. Salvatorii verifică apartamentele pentru posibile victime

Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc de 11 etaje din București. Sunt degajări mari de fum, iar echipele de salvare caută și evacuează eventualele persoane surprinse.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuţu, sector 5, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa citată a precizat că au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă intervin: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori şi 6 ambulanţe SMURD.

