Încă un conflict militar. Afganistanul a anunțat că a ucis 58 de soldați pakistanezi. Talibanii au cucerit posturi militare

12-10-2025 | 12:54
AFP

Afganistanul a anunțat duminică faptul că a ucis 58 de soldați pakistanezi în operațiuni de frontieră desfășurate peste noapte, ca răspuns la ceea ce a numit încălcări repetate ale teritoriului și spațiului său aerian.

Cristian Matei

La începutul săptămânii, autoritățile afgane au acuzat Pakistanul că a bombardat capitala Kabul și o piață din estul țării.

Pakistanul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac - notează Associated Press.

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a declarat că forțele afgane au capturat 25 de posturi ale armatei pakistaneze, 58 de soldați au fost uciși și alți 30 răniți.

„Situația la toate frontierele oficiale și liniile de facto ale Afganistanului este sub control complet, iar activitățile ilegale au fost în mare parte împiedicate”, a declarat Mujahid într-o conferință de presă la Kabul. Nu a existat o confirmare imediată din partea Pakistanului cu privire la victime.

afganistan
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: ”Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban

Ministerul Apărării al guvernului taliban a declarat duminică dimineața că forțele sale au desfășurat „operațiuni de represalii și operațiuni de succes” de-a lungul frontierei.

Dacă partea adversă încalcă din nou integritatea teritorială a Afganistanului, forțele noastre armate sunt pe deplin pregătite să apere granițele națiunii și vor răspunde cu fermitate”, a adăugat ministerul.

Punctul de trecere a frontierei Torkham, una dintre cele două rute comerciale principale între cele două țări, nu s-a deschis duminică la ora obișnuită, 8 dimineața.

Pakistanul acuză autoritățile afgane că adăpostesc membri ai grupării interzise Tehreek-i-Taliban Pakistan. Islamabadul afirmă că gruparea comite atacuri mortale în Pakistan, dar Kabulul neagă acuzația, spunând că nu permite ca teritoriul său să fie folosit împotriva altor țări.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a condamnat atacul de sâmbătă seara și a declarat că armata țării „nu numai că a dat un răspuns adecvat provocărilor Afganistanului, dar a și distrus mai multe posturi ale acestora, forțându-i să se retragă”.

Ministerul de Externe al Qatarului și-a exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea conflictului și la potențialele repercusiuni asupra securității și stabilității regiunii. Acesta a îndemnat ambele părți să acorde prioritate „dialogului, diplomației și reținerii”.

Un înalt oficial pakistanez din domeniul securității, care a vorbit sub condiția anonimatului deoarece nu era autorizat să discute cu mass-media, a declarat că forțele afgane au deschis focul în mai multe zone de frontieră din nord-vestul provinciei Khyber Pakhtunkhwa, inclusiv în districtele Chitral, Bajaur, Mohmand, Angoor Adda și Kurram.

Oficialul a mai spus că trupele au răspuns cu armament greu în apropierea localității Tirah din districtul Khyber și peste graniță, în provincia Nangarhar din Afganistan.

Un al doilea oficial pakistanez din domeniul securității, care a vorbit și el sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să vorbească cu mass-media, a declarat că cel puțin o persoană a fost ucisă și o alta rănită când un obuz de mortier tras din partea afgană a aterizat în satul Tiri, districtul Kurram.

Cele două țări au o frontieră comună de 2.611 kilometri (1.622 mile), cunoscută sub numele de Linia Durand, dar Afganistanul nu a recunoscut-o niciodată.

Sursa: Associated Press

