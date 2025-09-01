Un cutremur devastator de magnitudine 6 a lovit Afganistanul. 20 de persoane au murit, iar peste 100 sunt rănite

Un seism cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului, în apropierea graniţei cu Pakistanul, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităţilor locale, cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa.

Au murit peste 20 de persoane, scrie BBC. Peste 115 de răniţi au fost transportaţi la spitalele din provinciile Nangarhar şi Kunar, au spus oficialii.

Se preconizează că numărul victimelor va creşte, deoarece provinciile afectate sunt îndepărtate şi au un relief accidentat, iar casele de acolo nu sunt, în general, rezistente la cutremure.

Epicentrul cutremurului, care a avut loc la ora 19:17 GMT la o adâncime mică de 8 kilometri, a fost la 42 de kilometri de Jalalabad, precizează seismologii americani.

Seismul a fost resimțit și în Pakistan

Jurnaliştii AFP au simţit cutremurul la Kabul timp de câteva secunde, dar şi la Islamabad, în Pakistan, la 370 km distanţă.

Doi copii au murit după ce acoperişul casei lor s-a prăbuşit în provincia Nangarhar, al cărei centru este oraşul Jalalabad, au declarat autorităţile locale.

Afganistanul este frecvent lovit de cutremure, în special în lanţul muntos Hindukush, situat în apropierea joncţiunii plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană.

Provincia Nangarhar a fost lovită săptămâna aceasta de inundaţii bruşte care au provocat moartea a cinci persoane şi au cauzat pagube atât terenurilor agricole, cât şi zonelor rezidenţiale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













