Americanii nu-și vor recupera „niciodată” baza de la Bagram, din Afganistan, așa cum vrea Trump, explică un oficial taliban

Purtătorul de cuvânt al talibanilor a respins categoric presiunea exercitată de Donald Trump pentru „recuperarea” bazei aeriene Bagram din Afganistan, abandonată de americani acum patru ani.

Într-un interviu acordat Sky News, Zabihullah Mujahid a spus ferm: „Afganii nu vor permite niciodată ca teritoriul lor să fie cedat nimănui, în niciun caz”.

Chiar dacă respinge înapoierea bazei de la Bagram, oficialul taliban a afirmat că guvernul său a purtat discuții cu SUA privind redeschiderea ambasadei afgane la Washington DC și a ambasadei SUA la Kabul.

„Am discutat această chestiune și dorim să vedem redeschiderea ambasadelor atât în Kabul, cât și în Washington. Mai multe țări recunosc în mod privat talibanii” a declarat Mujahid.

Au trecut patru ani de când talibanii au preluat puterea și numai Rusia a recunoscut oficial guvernul lor.

Oficialul neagă că ar exista o „problemă de legitimitate”, afirmând că multe țări au recunoscut în mod privat conducerea lor: „Nu numai Rusia a recunoscut în mod deschis Emiratul Islamic. Există și alte țări care au acordat recunoașterea, deși nu în mod public.”

Guvernul taliban a impus restricții din ce în ce mai severe asupra femeilor și fetelor, iar fetele cu vârsta peste 12 ani încă nu pot frecventa școala.

Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru doi dintre liderii talibanilor, inclusiv pentru liderul suprem, Haibatullah Akhundzada, acuzându-i de persecutarea femeilor și fetelor în Afganistan.

„Nu pot promite că vom redeschide școlile secundare pentru fete”

Zabihullah Mujahid, un apropiat al Liderului Suprem, nu promite că fetele vor putea reveni vreodată în sălile de clasă. „Nu pot face nicio promisiune în acest sens”, a declarat el.

Când talibanii au preluat puterea, Ministerul Educației a declarat că închiderea școlilor va fi temporară și a promis că acestea vor fi redeschise odată ce vor fi puse în aplicare politici care să asigure respectarea „principiilor legii islamice și ale culturii afgane”.

Cu toate acestea, după patru ani, nu există încă niciun plan de redeschidere a școlilor secundare pentru fete în viitorul previzibil sau de a permite tinerelor accesul la învățământul superior.

Talibanii încă nu pot explica întreruperea internetului timp de 48 de ore

Recent, Afganistanul a fost afectat de o întrerupere a internetului timp de 48 de ore, ceea ce a provocat perturbări pe scară largă, băncile fiind închise, companiile aeriene neputând opera, iar afganii obișnuiți fiind împiedicați să se conecteze la internet sau să-și folosească telefoanele.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor a declarat că încă nu știe de ce a avut loc întreruperea și că nu va comenta dacă se va afla guvernul său a ordonat-o.

„Nu am primit nicio comunicare oficială din partea ministerului telecomunicațiilor. Prin urmare, nu suntem în măsură să comentăm această chestiune”, a spus el.

Însă un furnizor de servicii din Afganistan a declarat într-un e-mail adresat clienților că închiderea serviciilor a fost ordonată de guvern.

Activiștii pentru drepturile omului au susținut că închiderea a fost un act de cenzură care a afectat afganii obișnuiți, inclusiv femeile și fetele care depind acum de studiile online. Aceasta a urmat restricțiilor anterioare privind accesul la internet în anumite provincii din Afganistan, menite să „prevină imoralitatea”.

