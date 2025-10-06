Americanii nu-și vor recupera „niciodată” baza de la Bagram, din Afganistan, așa cum vrea Trump, explică un oficial taliban

Stiri externe
06-10-2025 | 15:03
Zabihullah Mujahid
IMAGO

Purtătorul de cuvânt al talibanilor a respins categoric presiunea exercitată de Donald Trump pentru „recuperarea” bazei aeriene Bagram din Afganistan, abandonată de americani acum patru ani.

autor
Mihai Niculescu

Într-un interviu acordat Sky News, Zabihullah Mujahid a spus ferm: „Afganii nu vor permite niciodată ca teritoriul lor să fie cedat nimănui, în niciun caz”.

Chiar dacă respinge înapoierea bazei de la Bagram, oficialul taliban a afirmat că guvernul său a purtat discuții cu SUA privind redeschiderea ambasadei afgane la Washington DC și a ambasadei SUA la Kabul.

„Am discutat această chestiune și dorim să vedem redeschiderea ambasadelor atât în Kabul, cât și în Washington. Mai multe țări recunosc în mod privat talibanii” a declarat Mujahid.

Au trecut patru ani de când talibanii au preluat puterea și numai Rusia a recunoscut oficial guvernul lor.

Citește și
donald trump
Trump, ultimatum pentru talibanii din Afganistan: „Se vor întâmpla lucruri grave”. Ce vrea să recupereze liderul SUA

Oficialul neagă că ar exista o „problemă de legitimitate”, afirmând că multe țări au recunoscut în mod privat conducerea lor: „Nu numai Rusia a recunoscut în mod deschis Emiratul Islamic. Există și alte țări care au acordat recunoașterea, deși nu în mod public.”

Guvernul taliban a impus restricții din ce în ce mai severe asupra femeilor și fetelor, iar fetele cu vârsta peste 12 ani încă nu pot frecventa școala.

Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru doi dintre liderii talibanilor, inclusiv pentru liderul suprem, Haibatullah Akhundzada, acuzându-i de persecutarea femeilor și fetelor în Afganistan.

„Nu pot promite că vom redeschide școlile secundare pentru fete”

Zabihullah Mujahid, un apropiat al Liderului Suprem, nu promite că fetele vor putea reveni vreodată în sălile de clasă. „Nu pot face nicio promisiune în acest sens”, a declarat el.

Când talibanii au preluat puterea, Ministerul Educației a declarat că închiderea școlilor va fi temporară și a promis că acestea vor fi redeschise odată ce vor fi puse în aplicare politici care să asigure respectarea „principiilor legii islamice și ale culturii afgane”.

Cu toate acestea, după patru ani, nu există încă niciun plan de redeschidere a școlilor secundare pentru fete în viitorul previzibil sau de a permite tinerelor accesul la învățământul superior.

Talibanii încă nu pot explica întreruperea internetului timp de 48 de ore

Recent, Afganistanul a fost afectat de o întrerupere a internetului timp de 48 de ore, ceea ce a provocat perturbări pe scară largă, băncile fiind închise, companiile aeriene neputând opera, iar afganii obișnuiți fiind împiedicați să se conecteze la internet sau să-și folosească telefoanele.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor a declarat că încă nu știe de ce a avut loc întreruperea și că nu va comenta dacă se va afla guvernul său a ordonat-o.

„Nu am primit nicio comunicare oficială din partea ministerului telecomunicațiilor. Prin urmare, nu suntem în măsură să comentăm această chestiune”, a spus el.

Însă un furnizor de servicii din Afganistan a declarat într-un e-mail adresat clienților că închiderea serviciilor a fost ordonată de guvern.

Activiștii pentru drepturile omului au susținut că închiderea a fost un act de cenzură care a afectat afganii obișnuiți, inclusiv femeile și fetele care depind acum de studiile online. Aceasta a urmat restricțiilor anterioare privind accesul la internet în anumite provincii din Afganistan, menite să „prevină imoralitatea”.

Sursa: Sky News

Etichete: donald trump, afganistan, baza militara, talibani,

Dată publicare: 06-10-2025 14:54

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: ”Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban
Stiri externe
Afganistanul a interzis internetul și telefonia: ”Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban

Guvernul taliban din Afganistan a impus o întrerupere la nivel naţional a telecomunicaţiilor, la câteva săptămâni după ce a început să întrerupă conexiunile la internet prin fibră optică pentru a preveni ceea ce ei numesc imoralitate, anunţă BBC.

 

Trump, ultimatum pentru talibanii din Afganistan: „Se vor întâmpla lucruri grave”. Ce vrea să recupereze liderul SUA
Stiri externe
Trump, ultimatum pentru talibanii din Afganistan: „Se vor întâmpla lucruri grave”. Ce vrea să recupereze liderul SUA

Președintele american invocă proximitatea bazei de la Bagram față de zonele de producție a armelor nucleare chinezești și critică din nou gestionarea retragerii din Afganistan de către Joe Biden.

Bilanțul morților după cutremurul din Afganistan a crescut la 2.200. Până la 84.000 de persoane sunt afectate
Stiri externe
Bilanțul morților după cutremurul din Afganistan a crescut la 2.200. Până la 84.000 de persoane sunt afectate

Echipele de salvare au scos joi alte cadavre dintre dărâmăturile caselor distruse de cutremurele din Afganistan, numărul confirmat al morţilor depăşind 2.200.

Într-un sat din Afganistan, cutremurul devastator nu a cruţat nicio familie. Sute de morţi şi mii de răniţi. GALERIE FOTO
Stiri externe
Într-un sat din Afganistan, cutremurul devastator nu a cruţat nicio familie. Sute de morţi şi mii de răniţi. GALERIE FOTO

În satul Wadir, nicio casă nu a fost cruţată: aici, în estul Afganistanului, în cutremurul produs în cursul nopţii trecute. În fiecare casă s-a înregistrat cel puţin un mort sau un rănit, în timp ce nicio locuinţă nu a mai rămas în picioare.

Cel puțin 812 morți și peste 2.700 de răniți sunt în Afganistan, după un cutremur de magnitudine 6. FOTO și VIDEO
Stiri externe
Cel puțin 812 morți și peste 2.700 de răniți sunt în Afganistan, după un cutremur de magnitudine 6. FOTO și VIDEO

Un seism cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului, în apropierea graniţei cu Pakistanul, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităţilor locale, sute de persoane şi-au pierdut viaţa.

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune
Stiri actuale
Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune

În 2025, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pentru descoperirile lor fundamentale despre mecanismele care țin sistemul imunitar sub control.

 

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28