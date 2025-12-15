Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după plecarea din Venezuela

15-12-2025 | 17:01
Maria Corina Machado
AFP

Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa agitată din Venezuela săptămâna trecută, a anunţat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP.

Ioana Andreescu

„Fractura vertebrală este confirmată”, a declarat Claudia Macero, referindu-se la un articol din ziarul norvegian Aftenposten, care a publicat inițial informația.

„Pentru moment, nu vor fi comunicate informații suplimentare, în afara celor menționate în articol”, a adăugat ea.

Transport periculos pe mare

Potrivit Aftenposten, fractura a fost provocată în timpul transportului cu o mică barcă de pescuit, lunea trecută. Călătoria cu barca a fost extrem de dramatică, nu în ultimul rând din cauza condițiilor meteorologice deosebit de nefavorabile, cu vânt puternic și valuri înalte.

Investigații medicale la Oslo

După ce a ajuns în Norvegia, joi seara, aceste leziuni au fost examinate la Spitalul Universitar Ullevål din Oslo, iar medicii au constatat mai multe leziuni, printre care și o vertebră fracturată.

Sursa: News.ro

