Fuga laureatei Premiului Nobel pentru Pace de regimul Maduro. Cum a reușit Maria Corina Machado să scape din Venezuela

Stiri externe
11-12-2025 | 18:32
Maria Corina Machado
AFP

Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi că a primit sprijin din partea administrației Trump pentru a părăsi Venezuela și a ajunge la Oslo.

 

autor
Stirileprotv

''Guvernul american ne-a ajutat pentru a ajunge aici'', a spus Machado, care trăia ascunsă în țara sa, la o conferință de presă în capitala Norvegiei, potrivit AFP.

Potrivit Wall Street Journal, opozanta și-a început evadarea luni după-amiază, deghizată și purtând perucă. A călătorit mai întâi de la periferia orașului Caracas, unde se ascundea de un an, până într-un sat de pescari de coastă. Marți, ea a efectuat o traversare periculoasă a Mării Caraibelor, despre care armata americană fusese avertizată, pentru a fi întâmpinată pe insula olandeză Curacao de un specialist în acest tip de operațiuni pus la dispoziție de administrația Trump. Miercuri, Machado a luat un zbor privat spre Oslo, adaugă ziarul.

Recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace în octombrie pentru eforturile sale de a promova o tranziție democratică în Venezuela, lidera opoziției venezuelene în vârstă de 58 de ani și-a dedicat premiul, la doar câteva ore după ce l-a primit, președintelui american Donald Trump.

Reapariția ei - prima sa apariție publică în aproape un an - are loc pe fondul unei crize dintre Venezuela și Statele Unite, care au desfășurat din august o importantă flotilă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri, acțiunile sale provocând 87 de morți.

Citește și
María Corina Machado
Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară”

Președintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Washingtonul că vrea să-l răstoarne de la putere pentru a confisca petrolul țării sale. Maria Corina Machado, oaia neagră a regimului Maduro, este criticată de unii pentru apropierea dintre ideile sale și cele ale lui Donald Trump și susține actuala desfășurare americană.

''Cred că fiecare țară are dreptul să se apere. În cazul nostru, cred că acțiunile președintelui Trump au fost decisive în a ne aduce acolo unde suntem astăzi, și anume un regim (venezuelan) mai slab ca oricând, pentru că anterior credea că poate face orice'', a explicat ea joi, noteaza Agerpres.

Miercuri, Donald Trump a anunțat confiscarea unui petrolier în largul coastei Venezuelei.

Sursa: Agerpres

Etichete: venezuela, pace, nicolas maduro, Nobel,

Dată publicare: 11-12-2025 18:32

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela
Stiri externe
În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela

Președintele american Donald Trump, care încă tânjește după Premiul Nobel pentru Pace, a amenințat din nou că va bombarda Venezuela. „În curând vom începe”, a transmis liderul american.

Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară”
Stiri externe
Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară”

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a declarat joi pentru AFP că laureata Premiului Nobel pentru Pace şi lideră a opoziţiei, María Corina Machado, va fi considerată „fugară" dacă va părăsi ţara pentru a-şi primi premiul.

Doliu în lumea științei: a murit James Watson, laureatul Nobel care a descifrat structura ADN-ului
Stiri actuale
Doliu în lumea științei: a murit James Watson, laureatul Nobel care a descifrat structura ADN-ului

Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează BBC.

Recomandări
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că dă 900.000 de lei lunar unui consultant „ținut secret”
Stiri Politice
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că dă 900.000 de lei lunar unui consultant „ținut secret”

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”
Stiri Justitie
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul la problemele sistemice din Justiție, în ciuda negărilor oficiale venite joi de la Curtea de Apel București.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Decembrie 2025

01:33:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28