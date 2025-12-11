Fuga laureatei Premiului Nobel pentru Pace de regimul Maduro. Cum a reușit Maria Corina Machado să scape din Venezuela

Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi că a primit sprijin din partea administrației Trump pentru a părăsi Venezuela și a ajunge la Oslo.

''Guvernul american ne-a ajutat pentru a ajunge aici'', a spus Machado, care trăia ascunsă în țara sa, la o conferință de presă în capitala Norvegiei, potrivit AFP.

Potrivit Wall Street Journal, opozanta și-a început evadarea luni după-amiază, deghizată și purtând perucă. A călătorit mai întâi de la periferia orașului Caracas, unde se ascundea de un an, până într-un sat de pescari de coastă. Marți, ea a efectuat o traversare periculoasă a Mării Caraibelor, despre care armata americană fusese avertizată, pentru a fi întâmpinată pe insula olandeză Curacao de un specialist în acest tip de operațiuni pus la dispoziție de administrația Trump. Miercuri, Machado a luat un zbor privat spre Oslo, adaugă ziarul.

Recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace în octombrie pentru eforturile sale de a promova o tranziție democratică în Venezuela, lidera opoziției venezuelene în vârstă de 58 de ani și-a dedicat premiul, la doar câteva ore după ce l-a primit, președintelui american Donald Trump.

Reapariția ei - prima sa apariție publică în aproape un an - are loc pe fondul unei crize dintre Venezuela și Statele Unite, care au desfășurat din august o importantă flotilă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri, acțiunile sale provocând 87 de morți.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Washingtonul că vrea să-l răstoarne de la putere pentru a confisca petrolul țării sale. Maria Corina Machado, oaia neagră a regimului Maduro, este criticată de unii pentru apropierea dintre ideile sale și cele ale lui Donald Trump și susține actuala desfășurare americană.

''Cred că fiecare țară are dreptul să se apere. În cazul nostru, cred că acțiunile președintelui Trump au fost decisive în a ne aduce acolo unde suntem astăzi, și anume un regim (venezuelan) mai slab ca oricând, pentru că anterior credea că poate face orice'', a explicat ea joi, noteaza Agerpres.

Miercuri, Donald Trump a anunțat confiscarea unui petrolier în largul coastei Venezuelei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













