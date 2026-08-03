Ministerul Justiției din Polonia pregătește o legislație privind înăsprirea pedepselor pentru șoferii beți și recidiviștii, inclusiv pedepse cu închisoarea obligatorii pentru șoferii prinși conducând sub influența alcoolului, în ciuda interdicțiilor de conducere impuse de instanță, conform TVP World.

Conform proiectului de lege, instanțele ar fi obligate să pronunțe pedepse cu executare (privative de libertate) pentru șoferii care încalcă interdicția de a conduce vehicule în timp ce se află sub influența alcoolului sau a drogurilor. Suspendarea executării pedepsei ar fi permisă doar în circumstanțe „excepționale”.

De asemenea, propunerea ar interzice instanțelor să dispună încetarea condiționată a procedurilor judiciare în cazurile care implică șoferi cu o alcoolemie de peste 0,5 la mie sau conducători auto surprinși încălcând interdicțiile de a conduce impuse de instanță, eliminând astfel un mecanism juridic care a permis unor contravenienți să evite condamnările.

Ministerul Justiției a precizat că aceste modificări sunt necesare pentru a combate fenomenul persistent al conducerii sub influența alcoolului și încălcarea repetată a interdicțiilor de a conduce.

Indignare după ce un șofer beat și cu permisul suspendat a provocat un accident mortal în Varșovia cu 220 km/h

Peste 7.100 de șoferi au fost surprinși încălcând interdicțiile de a conduce impuse de instanță în prima jumătate a acestui an, potrivit cotidianului Rzeczpospolita.

Reformele propuse survin în urma unei serii de accidente rutiere mediatizate, inclusiv cazul recidivistului Łukasz Żak, care a primit luna trecută o pedeapsă record de 20 de ani de închisoare pentru provocarea unui accident mortal la Varșovia, în timp ce circula cu o viteză de peste 220 km/h, având interdicție de a conduce și fiind sub influența alcoolului.

Cazul a stârnit indignare la nivel național și a determinat parlamentarii să ia în considerare, separat, introducerea unei noi infracțiuni, cea de „omucidere rutieră”, pentru cele mai grave accidente mortale.

În ultimii ani, Polonia a înăsprit constant normele de siguranță rutieră, introducând sancțiuni financiare mai severe pentru depășirea vitezei și alte încălcări grave ale regulilor de circulație, extinzând totodată măsura confiscării vehiculelor în cazul șoferilor depistați sub influența alcoolului.