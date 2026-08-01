Permisul de conducere va putea fi stocat pe telefon, în Portofelul European de Identitate Digitală, și va avea aceeași valoare juridică precum documentul clasic. Varianta din plastic nu dispare însă.

Perioada de probă, prelungită pentru începători

O nouă directivă europeană aduce și măsuri care vizează direct siguranța rutieră. Șoferii începători vor avea o perioadă de probă mai mare, de cel puțin doi ani, timp în care vor fi supuși unor reguli mai stricte, în special pentru consumul de alcool sau droguri.

O altă noutate este că tinerii vor putea conduce de la 17 ani doar dacă sunt însoțiți de un șofer cu experiență, iar pregătirea pentru examen va pune un accent mai mare pe protejarea pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete, dar și pe folosirea sistemelor moderne de asistență la condus.

Directiva prevede și verificări mai atente ale aptitudinii de a conduce la emiterea și reînnoirea permisului, astfel încât șoferii care nu mai sunt apți să fie identificați mai ușor. De asemenea, suspendarea permisului pentru abateri grave va putea produce efecte în toate statele Uniunii Europene.

Directiva europeană trebuie transpusă în legislația națională până în noiembrie 2028. În România, măsurile ar putea fi completate de o modificare a Codului Rutier. Un proiect aflat în Parlament prevede ca șoferii aflați în primii doi ani de la obținerea permisului să nu poată conduce autoturisme cu motoare foarte puternice.