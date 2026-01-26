Însă mulți sunt depistați doar după ce produc accidente rutiere. Numai în 2025, au fost prinș, peste 28.700. Iar datele sunt în creștere, de la an la an.

După ce polițiștii au intensificat controalele în trafic, tot mai mulți șoferi au fost găsiți conducând în stare de ebrietate. Își pun propria viață în pericol, dar și pe a celor din jur.

Corespondent ProTV: ”Datele sunt îngrijorătoare: nu mai puțin de 28.700 de șoferi aflați la volan sub influența alcoolului au fost depistați în anul 2025. Și asta fie pentru că au atras atenția polițiștilor, fie au fost implicați în accidente rutiere. Înseamnă în medie 79 de șoferi în fiecare zi care urcă la volan fără să mai țină cont de reguli sau de siguranța celorlalți”.

Cifrele oficiale sunt alarmante. De la 7.500 în 2024, la peste 11.600 în 2025 - atât a crescut numărul infracțiunilor săvârșite de persoane aflate sub influența alcoolului, adică cei care aveau peste 0,4 alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, sunt și aproape 4.000 de cazuri în care șoferii se aflau sub influența drogurilor.

Avem cei mai mulți morți pe șosele din Uniunea Europeană

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR: ”Încă de anul trecut au fost implementate sisteme noi, vorbim de sistemul e-sigur, în care avem radare mobile care sunt montate într-un punct fix și funcționează pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală și de asemenea vorbim și despre sistemul e-sar, prin care alți participanți la trafic pot sesiza poliția cu privire la comportamentul agresiv în trafic”.

Șoferii băuți sunt un uriaș pericol și pentru pietoni.

”Este un lucru riscant din toate punctele de vedere, niște persoane inconștiente greșesc, niște nevinovați suferă”.

”Din teribilism... că ajung în situația asta și trebuie să se ducă acasă sau unde să se ducă și nu au încotro. Groaznic mi se pare”.

Alături de Bulgaria, suntem țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți morți pe șosele: 78 de decese la un milion de locuitori. Suedia și Danemarca înregistrează cele mai puține victime.





