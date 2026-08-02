Potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland, companie care comercializează vinieta electronică pentru Elveția, Serbia este cea mai periculoasă țară din Europa în ceea ce privește siguranța rutieră. Statul a înregistrat 74 de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori, cu 72% peste media Uniunii Europene. Este al doilea an consecutiv în care Serbia ocupă primul loc în acest clasament, deși numărul victimelor a scăzut ușor față de anul trecut, potrivit Euronews.

Pe locul al doilea se află Bulgaria, cu 71 de decese la un milion de locuitori, iar România ocupă poziția a treia, cu 68 de decese la un milion de locuitori.

În top 10 se regăsesc și destinații turistice foarte populare, precum Portugalia, Grecia, Italia și Franța, ceea ce arată că inclusiv țările preferate de turiști pot prezenta riscuri ridicate în trafic.

La polul opus, țările nordice continuă să fie cele mai sigure pentru șoferi. Norvegia și Suedia au înregistrat doar 19 decese la un milion de locuitori, fiind de aproape patru ori mai sigure decât Serbia.

Țările care au făcut cele mai mari progrese

Studiul arată că Lituania a înregistrat cea mai mare reducere a numărului de decese rutiere din ultimii zece ani, de 43%.

Progrese importante au fost consemnate și în:

Letonia (-37%);

Bulgaria (-36%);

Grecia (-35%);

Ungaria (-30%).

În schimb, în unele destinații turistice frecventate de europeni, progresele au fost minime. În Portugalia, numărul deceselor rutiere a scăzut cu doar 1% din 2015, iar în Franța, reducerea a fost de 6% în aceeași perioadă.

Autorii studiului recomandă șoferilor care călătoresc în această vară să se informeze din timp despre regulile de circulație din țările tranzitate, să își planifice cu atenție traseul și să fie deosebit de atenți pe drumurile necunoscute pentru a reduce riscul producerii accidentelor.