În primul său interviu, Papa Leon face o declarație surprinzătoare despre Elon Musk. ”Avem o mare problemă”

Stiri externe
14-09-2025 | 18:33
papa leon XIV
Shutterstock

Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicităţii duminică.

autor
Cristian Anton

Papa Leon al XIV-lea a invocat în acest sens recentul plan de remunerare pentru directorul general al Tesla Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari, informează Reuters.

Suveranul pontif, originar din Chicago, a vorbit de asemenea despre Organizaţia Naţiunilor Unite, despre deceniile petrecute ca misionar în Peru, despre felul în care s-a adaptat rolului de papă şi despre speranţele sale pentru pace în sângerosul conflict de trei ani dintre Ucraina şi Rusia.

El a afişat un stil mai rezervat decât predecesorul său, papa Francisc, care acorda adesea interviuri, preferând să vorbească pe baza unor texte pregătite. Fragmentele date publicităţii duminică au fost publicate pe site-ul catolic Crux.

"Directorii executivi care acum 60 de ani câştigau de patru până la şase ori mai mult decât lucrătorii câştigă (acum) de 600 de ori mai mult", a declarat papa în interviul realizat la sfârşitul lunii iulie pentru o biografie în pregătire.

Citește și
maia sandu vatican
Maia Sandu a fost primită de Papa Leon: ”Țară mică, cu inimă mare”. Mesajul Vaticanului despre Moldova

"Ieri a apărut ştirea că Elon Musk va deveni primul trilionar din lume", declara el la acel moment. "Ce înseamnă asta şi despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă", a continuat el.

Papa Leon spune că ONU nu mai este capabilă să promoveze o diplomație eficientă

Leon al XIV-lea a declarat totodată că Organizaţia Naţiunilor Unite nu mai este capabilă să promoveze o diplomaţie multilaterală eficientă.

"Naţiunile Unite ar trebui să fie locul unde se rezolvă multe probleme", a subliniat papa. "Din păcate, pare să fie recunoscut pe scară largă că ONU, cel puţin în acest moment, şi-a pierdut capacitatea de a reuni oamenii în privinţa chestiunilor multilaterale", a adăugat pontiful.

Vorbind despre alegerea sa ca papă, Leon al XIV-lea a mărturisit că la început s-a simţit mai pregătit să îi călăuzească spiritual pe cei 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume, dar mai puţin pregătit să joace un rol major pe scena diplomatică globală. "Aspectul complet nou al acestei misiuni este că am fost propulsat la nivelul de lider mondial", a afirmat suveranul pontif. "Învăţ foarte multe şi mă simt foarte provocat, dar nu copleşit", a subliniat papa.

Primele cuvinte rostite de Papa Leon al XIV-lea, în fața mulțimii de la Vatican. „Pacea fie cu voi toţi”. VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: elon musk, interviu, Papa Leon al XIV-lea,

Dată publicare: 14-09-2025 18:33

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare
Stiri externe
Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Preşedinta Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, iar alături de şefa statului au fost prezente mama acesteia, Emilia Sandu, şi sora sa, Veronica Sandu.

Maia Sandu a fost primită de Papa Leon: ”Țară mică, cu inimă mare”. Mesajul Vaticanului despre Moldova
Stiri externe
Maia Sandu a fost primită de Papa Leon: ”Țară mică, cu inimă mare”. Mesajul Vaticanului despre Moldova

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea, cu care a vorbit despre pace, credinţă şi aspiraţiile europene ale ţării, iar suveranul pontif i-a dat asigurări că Moldova este „văzută şi auzită”.

 

Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru Ucraina de Ziua Independenței. „Cu inima rănită de violență”
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru Ucraina de Ziua Independenței. „Cu inima rănită de violență”

Într-un mesaj adresat duminică preşedintelui Zelenski cu ocazia Zilei Independenţei ţării sale, Papa Leon al XIV-lea şi-a exprimat speranţa că Ucrainei i se va deschide calea către pace şi dialog prin eforturile „oamenilor de bună credinţă".

Papa Leon al XVI-lea, la primul său mare eveniment: ”Suntem alături de tinerii din Gaza, de tinerii din Ucraina”
Stiri externe
Papa Leon al XVI-lea, la primul său mare eveniment: ”Suntem alături de tinerii din Gaza, de tinerii din Ucraina”

Sute de mii de tineri au umplut sâmbătă un vast câmp de la periferia Romei pentru a-l vedea pe Papa Leon al XVI-lea, în cadrul celui mai mare eveniment de până acum din mandatul noului pontif catolic.

Papa Leon condamnă propaganda reînarmării: „Cum se poate crede, după secole de istorie, că războaiele aduc pacea”
Stiri externe
Papa Leon condamnă propaganda reînarmării: „Cum se poate crede, după secole de istorie, că războaiele aduc pacea”

Papa Leon al XIV-lea a denunțat joi „propaganda falsă a reînarmării”, care, în loc să aducă soluții, „alimentează ura și răzbunarea”, într-un discurs rostit la Adunarea Plenară a ROACO.

Recomandări
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți
Romania, te iubesc!
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți

”După ei, potopul”- partea I. Trăim vremuri în care fiecare ploaie mai serioasă se transformă într-o calamitate de proporții istorice, care aduce cu ea aceeași întrebare: de ce nu am fost în stare să prevenim pierderile de vieți și pagubele?

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă
Stiri actuale
Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28