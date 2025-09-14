Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Stiri externe
14-09-2025 | 16:30
Maia Sandu Papa Leon
Getty Images

Preşedinta Maia Sandu a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, iar alături de şefa statului au fost prezente mama acesteia, Emilia Sandu, şi sora sa, Veronica Sandu.

autor
Claudia Alionescu

Cum în mediul online au început să apară speculaţii pe acest subiect, Preşedinţia Republicii Moldova a făcut, duminică, precizări pe această temă.

Purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Igor Zaharov, a dezminţit că deplasarea la Vatican a mamei şi a surorii Maiei Sandu a fost achitată din bugetul de stat.

Pe unele canale de Telegram au apărut speculaţii false despre cheltuielile familiei preşedintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican. Vreau să fie limpede pentru toată lumea: toate costurile au fost acoperite integral de familia preşedintei”, a precizat Zaharov.

Este important să nu dăm curs manipulărilor şi să fim atenţi la sursele din care ne informăm”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cum s-a desfășurat vizita Maiei la Vatican

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea, cu care a vorbit despre pace, credinţă şi aspiraţiile europene ale ţării, iar suveranul pontif i-a dat asigurări că Moldova este „văzută şi auzită”.

Şefa statului i-a vorbit Papei despre generozitatea moldovenilor faţă de refugiaţii ucraineni, ataşamentul lor faţă de valorile creştine şi cum şi-au păstrat credinţa în ciuda persecuţiilor din perioada sovietică.

Sursa: News.ro

Etichete: vizita, Maia Sandu, cheltuieli, vatican,

Dată publicare: 14-09-2025 16:23

