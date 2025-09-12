Maia Sandu a fost primită de Papa Leon: ”Țară mică, cu inimă mare”. Mesajul Vaticanului despre Moldova

Stiri externe
12-09-2025 | 19:14
maia sandu vatican
Maia Sandu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea, cu care a vorbit despre pace, credinţă şi aspiraţiile europene ale ţării, iar suveranul pontif i-a dat asigurări că Moldova este „văzută şi auzită”.

 

autor
Cristian Anton

„Astăzi am avut onoarea să mă întâlnesc cu Papa Leon al XIV-lea. Am vorbit despre pace, despre credinţa care ne ţine împreună şi despre drumul ţării noastre spre o viaţă mai bună”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

maia sandu vatican maia sandu vatican
maia sandu vatican maia sandu vatican
maia sandu vatican maia sandu vatican
maia sandu vatican maia sandu vatican

Şefa statului spune că i-a vorbit Papei despre bunătatea şi generozitatea moldovenilor, care i-au primit pe refugiaţii ucraineni, despre ataşamentul faţă de valorile creştine şi despre felul în care oamenii au reuşit să-şi păstreze vie credinţa chiar şi în vremuri grele, „când regimul sovietic deporta preoţi şi transforma bisericile în grajduri”.

Citește și
maia sandu
Maia Sandu a primit un prestigios premiu în Germania. Președinta Moldovei va dona toți banii

„Am vorbit şi despre cum, cu un război la hotar, am ştiut să arătăm compasiune şi solidaritate. Aşa am devenit cunoscuţi ca o ţară mică, cu inima mare. Credinţa şi omenia ţin neamul nostru rezistent şi demn”, a scris Maia Sandu, care dă asigurări că a primit un mesaj optimist de la Vatican. „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu şi prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate şi pace, în marea familie europeană”, a transmis Maia Sandu.

Vaticanul a transmis, la rândul său, că discuţiile au fost „cordiale”, fiind exprimată „satisfacţia pentru relaţiile bilaterale pozitive existente” şi dorinţa ca acestea să fie consolidate în continuare.

Maia Sandu a fost însoțită la Vatican de mama și de sora sa

Potrivit NewsMaker, şefa statului a fost însoţită la Vatican de mama sa, de sora sa şi de consiliera pe politică externă şi afaceri europene, Olga Roşca.

În marja vizitei la Sfântul Scaun, şefa statului a avut şi o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat, Pietro Parolin.

„Discuţiile s-au concentrat pe eforturile ţării noastre de a promova pacea, stabilitatea şi securitatea regională”, informează un comunicat al Preşedinţiei Republicii Moldova.

Preşedinta Maia Sandu a avut o intensă activitate diplomatică în această săptămână. Marţi, ea s-a adresat Parlamentului European, care a votat o apoi o rezoluţie favorabilă accelerării aderării Moldovei la UE, iar miercuri s-a întâlnit la Roma cu premierul Giorgia Meloni şi cu preşedintele Senatului italian.

Republica Moldova are la 28 septembrie alegeri legislative, considerate cruciale pentru continuarea parcursului proeuropean al ţării imprimat de preşedinta Maia Sandu.

Maia Sandu cere accelerarea aderării în UE: „Moldova nu poate fugi de geografia sa. Simțim brațul lung al agresiunii ruse”

Sursa: News.ro

Etichete: Maia Sandu, vatican, Papa Leon al XIV-lea,

Dată publicare: 12-09-2025 19:14

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Maia Sandu se întâlnește cu Regele Charles, în Marea Britanie. Vizita are loc cu o lună înainte de alegerile legislative
Stiri externe
Maia Sandu se întâlnește cu Regele Charles, în Marea Britanie. Vizita are loc cu o lună înainte de alegerile legislative

Maia Sandu face o vizită de lucru în Marea Britanie, miercuri şi joi, iar şefa statului se va întâlni cu Regele Charles al III-lea şi cu mai mulţi oficiali britanici de rang înalt, potrivit unui comunicat al Preşedinţiei de la Chişinău.

Maia Sandu a primit un prestigios premiu în Germania. Președinta Moldovei va dona toți banii
Stiri Diverse
Maia Sandu a primit un prestigios premiu în Germania. Președinta Moldovei va dona toți banii

Maia Sandu a primit Premiul Franz Josef Strauss, acordat personalităților care contribuie la promovarea valorilor democratice în Europa. Președinta Republicii Moldova a anunțat că va dona cei 10.000 de euro primiți de la fundația germană.

 

Maia Sandu, despre cererea Moscovei de a bloca aderarea Moldovei la NATO: „Nu e decizia lui Putin”
Stiri externe
Maia Sandu, despre cererea Moscovei de a bloca aderarea Moldovei la NATO: „Nu e decizia lui Putin”

Doar cetăţenii pot decide dacă Republica Moldova, care are înscrisă neutralitatea în Constituţie, îşi va păstra această poziţie sau va adera la un bloc militar.

Maia Sandu a enumerat proiectele concrete din Moldova la care contează pe sprijinul României. „Rețele de gaz sigure”
Stiri Politice
Maia Sandu a enumerat proiectele concrete din Moldova la care contează pe sprijinul României. „Rețele de gaz sigure”

Pentru șeful statului român, Nicușor Dan, a fost o zi a premierelor. De la Cincu, a plecat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova, unde a fost primit de Maia Sandu.

Maia Sandu, mesaj după vizita lui Nicușor Dan: Când Chișinău și București își dau mâna, facem lucruri care îmbunătățesc viața
Stiri externe
Maia Sandu, mesaj după vizita lui Nicușor Dan: Când Chișinău și București își dau mâna, facem lucruri care îmbunătățesc viața

Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia vizitei lui Nicușor Dan la Chișinău. Președinta Republicii Moldova a vorbit despre proiectele comune și despre provocările cu care acestea se confruntă

Recomandări
FMI spune că măsurile aprobate pot duce la creștere economică în România. Cel mai mare risc: Guvernul să nu le poată aplica
Stiri Economice
FMI spune că măsurile aprobate pot duce la creștere economică în România. Cel mai mare risc: Guvernul să nu le poată aplica

Cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra şi poate implementa pachetul fiscal anunţat pentru acest an şi anul viitor, susţine şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional pentru România, Joong Shik Kang.

Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură
Stiri externe
Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Asasinul care a șocat America, a fost prins. Guvernatorul statului Utah, a declarat că cel suspectat de uciderea activistului politic de dreapta, Charlie Kirk, a fost arestat.

Lefurile românilor scad în timp ce prețurile cresc la niveluri record. Domeniul în care salariul net depășește 12.000 lei
Stiri Economice
Lefurile românilor scad în timp ce prețurile cresc la niveluri record. Domeniul în care salariul net depășește 12.000 lei

În timp ce inflația a ajuns la un nivel record, salariile din România nu au reușit să țină pasul cu scumpirile, ba chiar în unele domenii au scăzut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 Septembrie 2025

48:26

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28