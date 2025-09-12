Maia Sandu a fost primită de Papa Leon: ”Țară mică, cu inimă mare”. Mesajul Vaticanului despre Moldova

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită vineri în audienţă de Papa Leon al XIV-lea, cu care a vorbit despre pace, credinţă şi aspiraţiile europene ale ţării, iar suveranul pontif i-a dat asigurări că Moldova este „văzută şi auzită”.

„Astăzi am avut onoarea să mă întâlnesc cu Papa Leon al XIV-lea. Am vorbit despre pace, despre credinţa care ne ţine împreună şi despre drumul ţării noastre spre o viaţă mai bună”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Şefa statului spune că i-a vorbit Papei despre bunătatea şi generozitatea moldovenilor, care i-au primit pe refugiaţii ucraineni, despre ataşamentul faţă de valorile creştine şi despre felul în care oamenii au reuşit să-şi păstreze vie credinţa chiar şi în vremuri grele, „când regimul sovietic deporta preoţi şi transforma bisericile în grajduri”.

„Am vorbit şi despre cum, cu un război la hotar, am ştiut să arătăm compasiune şi solidaritate. Aşa am devenit cunoscuţi ca o ţară mică, cu inima mare. Credinţa şi omenia ţin neamul nostru rezistent şi demn”, a scris Maia Sandu, care dă asigurări că a primit un mesaj optimist de la Vatican. „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu şi prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate şi pace, în marea familie europeană”, a transmis Maia Sandu.

Vaticanul a transmis, la rândul său, că discuţiile au fost „cordiale”, fiind exprimată „satisfacţia pentru relaţiile bilaterale pozitive existente” şi dorinţa ca acestea să fie consolidate în continuare.

Maia Sandu a fost însoțită la Vatican de mama și de sora sa

Potrivit NewsMaker, şefa statului a fost însoţită la Vatican de mama sa, de sora sa şi de consiliera pe politică externă şi afaceri europene, Olga Roşca.

În marja vizitei la Sfântul Scaun, şefa statului a avut şi o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat, Pietro Parolin.

„Discuţiile s-au concentrat pe eforturile ţării noastre de a promova pacea, stabilitatea şi securitatea regională”, informează un comunicat al Preşedinţiei Republicii Moldova.

Preşedinta Maia Sandu a avut o intensă activitate diplomatică în această săptămână. Marţi, ea s-a adresat Parlamentului European, care a votat o apoi o rezoluţie favorabilă accelerării aderării Moldovei la UE, iar miercuri s-a întâlnit la Roma cu premierul Giorgia Meloni şi cu preşedintele Senatului italian.

Republica Moldova are la 28 septembrie alegeri legislative, considerate cruciale pentru continuarea parcursului proeuropean al ţării imprimat de preşedinta Maia Sandu.

