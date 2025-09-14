Papa Leon împlinește 70 de ani. Suveranul Pontif a primit un tort de la noul ambasador al SUA la Vatican. FOTO

Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch.

Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo's, un popular lanţ de restaurante din Chicago, pentru a sărbători prima zi de naştere a papei născut în SUA în calitate de şef al Bisericii Catolice, potrivit Reuters.

Burch i-a spus papei: „Portillo's ţi l-a trimis”, într-un videoclip care detaliază interacţiunea lor. Leon a răspuns: „Şi tu l-ai adus”. Burch era cunoscut anterior pentru criticile sale deschise la adresa regretatului papă Francisc, care a primit cu braţele deschise comunitatea LGBTQ+ în biserică.

Pope Leo XIV celebrated his 70th birthday today with a chocolate cake at the Vatican. @lilialuciano went to Peru, where the pontiff spent over two decades as a missionary and bishop. pic.twitter.com/YNjzuQnkZ4 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 14, 2025

Cu toate acestea, în ciuda remarcilor sale anterioare împotriva fostului lider catolic, Burch a declarat public că va folosi noul său rol pentru a repara relaţia dintre americani şi liderii religioşi din Vatican.

El a fost primit la Vatican alături de soţia sa, Sara, şi cei nouă copii ai săi.

Cine este Papa Leon

Numit cardinal în 2023 de către Francisc, care se află la originea ascensiunii sale la Vatican, Robert Francis Prevost era, înainte să fie ales papă, membru al şapte dicastere – echivalentul ministerelor – la Vatican.

Robert Francis Prevost deţinea conducerea puternicului Dicaster al Episcopilor, ceea ce a făcut din el un consilier foarte ascultat al predecesorului său în numirea prelaţilor.

Francisc îl aprecia în mod special pe acest bărbat, catalogat adesea drept discret şi rezervat, care s-a cufundat ani de zile în „periferii”, aceste teritorii îndepărtate sau neglijate de Biserică.

Originar din Chicago, monseniorul Prevost a petrecut 20 de ani în Peru, unde a făcut operă de misionar şi a devenit arhiepiscop-episcop emerit la Chiclayo, în nordul ţării, căreia i-a transmis un gând în spaniolă.

El are şi cetăţenia peruană

Însă, în cadrul Curiei – Guvernul Vaticanului – are reputaţia de a fi un moderat, capabil să concilieze puncte de vedere diferite, o schimbare faţă de exercitarea personală a puterii, uneori casantă, a lui Francisc.

Vaticaniştii l-au făcut favoritul lor în rândul cardinalilor americani înaintea alegerii, pe baza experienţei sale pe teren, a viziunii sale globale şi a capacităţii de a naviga în interiorul birocraţiei vaticane.

„Cel mai puţin american dintre americani”

Cunoaşterea sa profundă a dreptului canonic îl face liniştitor în ochii cardinalilor conservatori, care aspiră la acordarea unei atenţii mai mari teologiei.

După moartea lui Francisc, el a declarat că „mai sunt multe de făcut” în interiorul Bisericii.

„Nu ne putem opri, nu putem da înapoi. Trebuie să vedem ce vrea Sfântul Duh pentru Biserica de azi şi de mâine, pentru că lumea de azi, în care trăieşte Biserica, nu este aceeaşi lume de acum zece sau 20 de ani”, declara el în aprilie.

„Mesajul este mereu acelaşi (...), însă mijlocul de a ajunge la oamenii de azi, la tineri, săraci, politicieni este diferit”, estima el.

Aceste poziţii prefigurează un pontificat marcat de o schimbare în formă, dar continuitate pe fond.

Născut la 14 septembrie 1955, monseniorul Prevost a studiat la un mic seminar al Ordinului Sfântului Augustin, în care a intrat în 1977.

Licenţiat în teologie, el deţine şi o diplomă în matematică

Ordinat preot în 1982, el este trimis doi ani mai târziu ca misionar în Peru, o ţară în care va rămâne mulţi ani.

Revine la Chicago în 1999, ca superior provincial al Augustinilor din Midwest, şi devine prior general în 2001.

În 2014, Papa Francisc îl numeşte administrator apostolic al diocezei Chiclayo, în nordul Peru.

În 2023, el este numit în postul strategic la Dicasterul Episcopilor, succedându-i cardinalului canadian Marc Ouellet, acuzat de agresiune sexuală şi care a demisionat din cauza vârstei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













