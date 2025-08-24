Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru Ucraina de Ziua Independenței. „Cu inima rănită de violență”

Stiri externe
24-08-2025 | 16:02
Papa Leon
Getty Images

Într-un mesaj adresat duminică preşedintelui Zelenski cu ocazia Zilei Independenţei ţării sale, Papa Leon al XIV-lea şi-a exprimat speranţa că Ucrainei i se va deschide calea către pace şi dialog prin eforturile „oamenilor de bună credinţă".

autor
Sabrina Saghin

„Cu inima rănită de violenţa care vă devastează pământul, mă adresez dvs. în această zi de sărbătoare naţională", începe pontiful american în misiva sa, publicată de mass-media Vaticanului şi de însuşi Zelenski pe reţelele sale de socializare.

Leon al XIV-lea, care urmăreşte îndeaproape războiul din Ucraina şi şi-a exprimat recent „speranţa" pentru o posibilă negociere care ar pune capăt invaziei ruse, i-a transmis liderului ucrainean că se roagă pentru poporul său „care suferă în război".

Suveranul pontif a declarat că se roagă în special pentru răniţi, pentru cei care au pierdut o persoană dragă sau pentru cei care au rămas fără cămine.

Dumnezeu însuşi să vă mângâie; să-i întărească pe cei răniţi şi să dea odihnă veşnică celor decedaţi", scrie Papa.

Citește și
volodimir zelenski
Mesajul lui Zelenski de ziua independenței: „Construim o Ucraină puternică”

El i-a îndemnat pe „oamenii de bună credinţă" să facă tot posibilul pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Îl implor pe Domnul să atingă inimile oamenilor de bună credinţă, astfel încât zgomotul armelor să fie redus la tăcere şi să facă loc dialogului, deschizând calea către pace spre binele tuturor", îşi încheie el mesajul. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, Zelenski, Papa Leon al XIV-lea,

Dată publicare: 24-08-2025 16:02

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Mesajul lui Zelenski de ziua independenței: „Construim o Ucraină puternică”
Stiri externe
Mesajul lui Zelenski de ziua independenței: „Construim o Ucraină puternică”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, duminică, un mesaj solemn cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la declararea independenței țării. Mesajul a fost filmat în Piața Independenței (Maidan) din Kiev, un loc simbolic pentru istoria recentă a

Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace
Stiri externe
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace

Volodimir Zelenski spune că este gata să se întâlnească oricând cu Vladimir Putin în orice formă, dar Moscova încearcă din nou să tragă de timp.

Recomandări
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12