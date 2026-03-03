Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO

Potrivit Al Jazeera - o rețea media arabă, finanțată de guvernul din Qatar, care a fost acuzată oficial de Israel că ar avea legături directe cu gruparea teroristă Hamas - numărul victimelor din Iran, până acum, este de peste 780 de morți.
Armata Statelor Unite a anunțat că forțele sale au distrus facilitățile de comandă și control ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) și instalațiile de apărare aeriană, în timp ce atacurile SUA și Israelului asupra Iranului au continuat pentru a patra zi, iar Teheranul a ripostat în întreaga regiune.
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu, a afirmat marți că a distrus și instalații de apărare aeriană, precum și baze de lansare a rachetelor și dronelor.
„Aseară, în jurul orei 20:00, au lovit această zonă de mai multe ori și toți am fost foarte speriați. Eram acasă. Ce puteam face? Nimic. Apoi ne-am dat seama că au lovit acest loc. Îmi pare foarte rău”, a spus Hosseini, un localnic din Teheran, citat de Associated Press.
Agenția oficială de știri a Iranului, IRNA, a transmis că, în urma atacului, o secție de poliție și mai multe magazine și clădiri rezidențiale au fost avariate.
O înregistrare video difuzată luni, 02 martie, arată urmările unui atac asupra unei secții de poliție din apropierea pieței Niloufar din oraș.
Armata israeliană afirmă că a "lovit şi demolat" sediul radio-televiziunii naţionale din Teheran
Armata israeliană a afirmat în cursul nopţii de luni spre marţi că a "lovit şi demolat" sediul postului de radio şi televiziune de stat iranian (IRIB) din nordul Teheranului, notează AFP, potrivit Agerpres.
"Cu puţin timp în urmă, forţele aeriene au lovit şi demolat centrul de comunicaţii al regimului terorist iranian", indică un comunicat militar însoţit de un infografic al clădirii, a cărei zonă ceruse anterior să fie evacuată.
SUA au lovit peste 1.250 de ţinte în primele 48 de ore ale conflictului
Statele Unite au atacat peste 1.250 de ţinte în primele 48 de ore ale conflictului cu Iranul, a anunţat armata americană, transmite AFP, potrivit Agerpres.
Peste 1.000 de ţinte fuseseră deja lovite în prima zi a operaţiunii militare, potrivit şefului Statului Major interarme, Dan Caine.
Printre ţinte se numără centre de comandă şi control, situri de rachete balistice, nave şi submarine, precum şi situri de rachete antinavă, conform datelor publicate de Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).
Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat în urma unei campanii militare comune a Statelor Unite și Israelului în Iran, despre care președintele Donald Trump a declarat că va dura probabil câteva săptămâni.
Teheranul și aliații săi au ripostat împotriva Israelului și a statelor arabe din Golf, pentru producția mondială de energie.
Sursa:
Associated Press
Agerpres
Etichete:
iran,
teheran,
SUA,
israel,
razboi,
Dată publicare: