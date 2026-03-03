Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO

Potrivit Al Jazeera - o rețea media arabă, finanțată de guvernul din Qatar, care a fost acuzată oficial de Israel că ar avea legături directe cu gruparea teroristă Hamas - numărul victimelor din Iran, până acum, este de peste 780 de morți.

Armata Statelor Unite a anunțat că forțele sale au distrus facilitățile de comandă și control ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) și instalațiile de apărare aeriană, în timp ce atacurile SUA și Israelului asupra Iranului au continuat pentru a patra zi, iar Teheranul a ripostat în întreaga regiune.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu, a afirmat marți că a distrus și instalații de apărare aeriană, precum și baze de lansare a rachetelor și dronelor.

„Aseară, în jurul orei 20:00, au lovit această zonă de mai multe ori și toți am fost foarte speriați. Eram acasă. Ce puteam face? Nimic. Apoi ne-am dat seama că au lovit acest loc. Îmi pare foarte rău”, a spus Hosseini, un localnic din Teheran, citat de Associated Press.

Agenția oficială de știri a Iranului, IRNA, a transmis că, în urma atacului, o secție de poliție și mai multe magazine și clădiri rezidențiale au fost avariate.

O înregistrare video difuzată luni, 02 martie, arată urmările unui atac asupra unei secții de poliție din apropierea pieței Niloufar din oraș.