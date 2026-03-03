Totul în condiţiile în care tensiunile cu Iranul au escaladat, relatează Reuters şi AFP.

Ambasada americană din Arabia Saudită a fost închisă pe 3 martie în urma unui atac cu drone, misiunea diplomatică cerându-le americanilor din Riad, Jeddah şi Dhahran să rămână la adăpost acasă şi "să evite ambasada până la noi ordine din cauza unui atac asupra misunii".

Ambasada SUA în Kuweit a declarat că va rămâne închisă până la noi ordine şi că toate programările consulare în regim normal şi de urgenţă au fost anulate.

În Israel, ambasada SUA a afirmat că nu este în măsură să evacueze sau să asiste direct cetăţenii americani care doresc să părăsească ţara şi i-a sfătuit pe aceştia "să îşi facă propriile planuri de securitate".

Măsurile anunţate au loc în contextul în care conflictul care implică Statele Unite, Israel şi Iran se extinde în regiune, ceea ce a condus la sporirea măsurilor de securitate la sediile diplomatice ale SUA şi la restricţii privind călătoriile neesenţiale către instalaţii militare.