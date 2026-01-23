Televiziunea de stat nord-coreeană (KNCA) a publicat imagini spectaculoase cu Kim Jong Un dintr-un spa, în care liderul de la Phenian a fost fotografiat îmbrăcat într-o haină groasă de iarnă în timp ce vizita clădirea stațiunii balneare, păstrând haina groasă chiar și atunci când a intrat într-o încăpere plină de aburi.

Alte imagini îl arătau pe Kim tăind o panglică mare pentru a marca deschiderea stațiunii balneare în cadrul unei ceremonii de inaugurare.

Kim a participat la ceremonia de finalizare a construcției taberei de vacanță pentru muncitori Onpho din județul Gyeongseong, provincia Hamgyong de Nord.

Stațiunea de lux, construită în jurul izvorului termal Onpo, este cea mai mare facilitate termală din Coreea de Nord.

Construcția a început în iulie 2018, după ce tiranul în vârstă de 42 de ani a cerut transformarea acesteia într-o „bază culturală și medicală completă”.

După ce a inspectat stațiunea, Liderul Suprem a declarat: „Fiecare secțiune este amenajată în mod practic și armonios, toate elementele arhitecturale fiind concepute pentru a se integra în mediul natural înconjurăto”, potrivit The SUN.

