Yin Yuzhen, în vârstă de 60 de ani, a fost desemnată „Muncitor model național” de Consiliul de Stat al Chinei în anul 2000, pentru lupta sa de durată împotriva deșertificării, potrivit South China Morning Post .

Provenită dintr-o familie modestă din provincia Shaanxi, Yin s-a căsătorit în anii 1980 cu un bărbat stabilit în deșertul Maowusu, cunoscut și ca deșertul Ordos — una dintre cele mai mari zone nisipoase din China.

De atunci, ea și soțul ei au început un amplu proces de plantare a copacilor, în ciuda secetei și a vânturilor puternice care au afectat constant regiunea.

De la donație la o pădure de peste 50.000 de copaci

Momentul decisiv a venit după ce povestea ei a fost difuzată de televiziunea de stat CCTV în 1999. Impresionat, Ronald Sakolsky, pe atunci profesor de limba engleză în provincia Henan, a decis să îi doneze 5.000 de dolari.

„Nu mai văzusem niciodată o sumă atât de mare. Am fost surprinsă”, a declarat Yin într-un interviu pentru The Paper. „Am folosit banii pentru a cumpăra mai mulți puieți și am plantat mai mulți copaci. Când domnul Sakolsky m-a vizitat, a spus: «imposibil, imposibil»”.

Între timp, acei puieți s-au transformat într-o pădure de peste 50.000 de copaci maturi.

La începutul lunii mai, Yin a cerut unei școli din Henan să ia legătura cu Sakolsky. Pe 17 mai, acesta a fost contactat de directorul adjunct Bai Fan, care i-a transmis vestea transformării proiectului.

„Yin Yuzhen și familia ei vă invită să vedeți pădurea. Le este foarte dor de dumneavoastră și vă așteaptă în Mongolia Interioară”, a spus acesta.

Reacția lui Sakolsky a fost emoționantă: „Ar fi extraordinar. Abia aștept”.

Yin i-a transmis, la rândul ei: „Vă invităm să vedeți cum cei 5.000 de dolari s-au transformat într-o pădure”.

Deși data vizitei nu a fost stabilită, povestea a devenit virală în China, fiind considerată un simbol al colaborării și al impactului pe termen lung al solidarității umane.