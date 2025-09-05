Igor Grosu: ”Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”

Stiri externe
05-09-2025 | 14:54
ue moldova
Shutterstock

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova şi de a o readuce sub influenţa Kremlinului nu va reuşi, pentru că cetăţenii îşi doresc libertate şi un viitor european.

autor
Cristian Anton

Declaraţia îi aparţine preşedintelui Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, după ce oligarhul fugar Ilan Şor a apărut într-o videoconferinţă cu preşedintele rus Vladimir Putin, alături de un reprezentant al băncii ruseşti PSB - instituţie vizată de sancţiuni internaţionale şi acuzată că ar finanţa coruperea alegătorilor din R.Moldova, informează vineri Moldpres.

"Şor, alături de un reprezentant PSB din Vladivostok, i-a raportat lui Putin, ca un angajat cuminte, despre tranzacţiile sale. De fapt, i-a raportat despre acţiunile de destabilizare din Moldova, de finanţare a violenţelor, a corupţiei electorale şi a reţelei sale criminale. Pericolul este clar: toţi candidaţii lui Putin vor lucra de azi înainte pentru Şor. Planul lor meschin de a captura Moldova va eşua, pentru că moldovenii nu-şi vând ţara. Pentru că moldovenii aleg să fie liberi şi să-şi decidă singuri soarta", a declarat Igor Grosu.

Șor i-a raportat lui Putin ce tranzacții a făcut cu banca prin care cumpără alegători în Moldova

În cadrul videoconferinţei, Ilan Şor a menţionat că, prin compania sa A7 - aflată sub sancţiuni internaţionale - a realizat tranzacţii de peste 7,5 trilioane de ruble în parteneriat cu banca rusă PSB, şi ea vizată de sancţiuni.

Autorităţile de la Chişinău afirmă că aceste acţiuni fac parte dintr-un plan mai amplu al Moscovei de a influenţa alegerile din Republica Moldova prin finanţarea ilegală a campaniilor şi prin coruperea electoratului.

Citește și
Maia Sandu
Maia Sandu, mesaj la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei”. VIDEO

Imagini video de la intervenţia oligarhului fugar au fost distribuite pe canalele de Telegram afiliate acestuia, confirmând implicarea directă a reţelei Şor în cooperarea cu structuri aflate sub sancţiuni internaţionale, notează Moldpres.

Igor Grosu a subliniat că instituţiile statului vor contracara aceste tentative şi a reiterat angajamentul Republicii Moldova de a continua parcursul european, alături de partenerii săi occidentali. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Republica Moldova, plan, captura, esuat,

Dată publicare: 05-09-2025 14:54

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Grecia a aprobat extrădarea în Moldova a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc
Stiri externe
Grecia a aprobat extrădarea în Moldova a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc

Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio Chişinău.

Maia Sandu, mesaj la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei”. VIDEO
Stiri externe
Maia Sandu, mesaj la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei”. VIDEO

Preşedinta Maia Sandu i-a îndemnat pe toţi cetăţenii din Republica Moldova să „nu se lase atraşi în scheme murdare” de corupţie electorală şi să se „informeze corect”, din surse oficiale.

Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO
Stiri externe
Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au fost la Chișinău, în ziua în care Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la declararea independenţei.

Mesaj surprinzător din partea lui Aleksandr Lukaşenko. Aliatul lui Vladimir Putin felicită Chișinăul de Ziua Independenței
Stiri externe
Mesaj surprinzător din partea lui Aleksandr Lukaşenko. Aliatul lui Vladimir Putin felicită Chișinăul de Ziua Independenței

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliatul lui Vladimir Putin, care i-a pus la dispoziţie teritoriul ţării pentru a invada Ucraina în 2022, a transmis un mesaj de felicitare Republicii Moldova, cu ocazia Zilei sărbătoririi Independenței.

Liderii UE - Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk - la Chișinău. Mesajul transmis pe fondul amenințării Rusiei
Stiri externe
Liderii UE - Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk - la Chișinău. Mesajul transmis pe fondul amenințării Rusiei

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk merg miercuri în Rep. Moldova, care sărbătoreşte 34 de ani de la independenţă, un gest evident de solidaritate într-un moment-cheie pentru ţară.

Recomandări
Avioane de luptă nemțești Eurofighter, ridicate de la Kogălniceanu pentru a survola frontiera. Drone detectate lângă Sulina
Stiri Diverse
Avioane de luptă nemțești Eurofighter, ridicate de la Kogălniceanu pentru a survola frontiera. Drone detectate lângă Sulina

Două avioane de luptă nemțești Eurofighter Typhoon au fost ridicate joi seara de la Mihail Kogălniceanu pentru a survola frontiera cu Ucraina, după ce un grup de drone a fost detectat în apropiere de Sulina.

 

Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump
Stiri externe
Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja.  

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28