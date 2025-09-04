Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

04-09-2025 | 16:08
România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Cristian Matei

Şeful statului a participat, în format videoconferinţă, la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing).

"Am avut o discuţie foarte bună şi substanţială azi, prezidată de Emmanuel Macron şi Keir Starmer. Apreciez munca asiduă şi progresul în ceea ce priveşte obţinerea de garanţii de securitate robuste pentru Ucraina", a afirmat preşedintele, potrivit Agerpres.

El a adăugat că unitatea şi coordonarea transatlantice "sunt punctul nostru forte în faţa Rusiei".

Totodată, a salutat participarea reprezentanţilor SUA la reuniunea de joi.

Preşedintele a apreciat că implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele ale eforturilor comune de a ajunge la un acord de încetare a focului şi la o pace durabilă în Ucraina.

"Avem nevoie să continuăm presiunea asupra Rusiei, care continuă să arate că nu îşi doreşte pacea. Din păcate (Rusia - n.r.) înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să ne comportăm în consecinţă. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare", a mai scris Nicuşor Dan.

Acesta a subliniat importanţa Flancului estic al Alianţei.

"Securitate consolidată pentru Ucraina şi continuarea consolidării posturii NATO pe Flancul estic şi la Marea Neagră sunt interdependente. Continuarea susţinerii pentru Republica Moldova şi calea sa democratică şi europeană este în aceeaşi măsură importantă pentru ansamblul securităţii şi stabilităţii din regiunea noastră", a adăugat preşedintele.

Sursa: Agerpres

