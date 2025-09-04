Mircea Toma (CNA): „Atât România, cât și Republica Moldova sunt țări care sunt atacate informațional de Rusia”

„Atât România cât și Republica Moldova sunt țări care sunt atacate informațional de Rusia. Sunt două țări care sunt ținte ale unui război, în sensul propriu al cuvântului, cu arma 'război informațional'. Moldova se apără cu instrumente mai adecvate, pentru că ei au declarat o situație de necesitate și au posibilitatea să utilizeze, ca să spun așa, arme de apărare mai proporționale atacului. În România nu avem instrumentele astea, nu avem cadrul legislativ special pentru o situație în care suntem sub atac și așteptăm să aflăm despre atac de la organizații neguvernamentale, ca să putem reacționa. Aștept să fie la fel de vigilente și alte instituții ale statului pe care nu le văd producând informația necesară”, a declarat, pentru AGERPRES, Mircea Toma.

CNA a notificat TikTok în baza DSA

Toma a semnalat, joi, Consiliul Național al Audiovizualului un material realizat de Expert Forum (EFOR) privitor la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, în care organizația semnala existența unui comportament neautentic coordonat „ilegal din punctul de vedere al comportamentului platformei” TikTok.

În urma dezbaterilor, CNA a decis, la propunerea președintelui Consiliului, Valentin Jucan, trimiterea unei notificări către TikTok, în baza Digital Services Act - DSA (reglementare a Uniunii Europene care impune noi reguli pentru serviciile digitale, inclusiv platforme online și motoare de căutare, pentru a crea o lume online mai sigură și mai echitabilă), privind existența unui comportament neautentic coordonat care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova.

O poziție aparte a avut membrul CNA Georgică Severin, care a votat împotriva deciziei Consiliului.

Divergențe în cadrul CNA

„Am votat împotriva adoptării acestei ordini de zi și am invocat motive temeinice, de ordin legal și instituțional: 1. Lipsa de competență teritorială a CNA. Conform legislației naționale, CNA are atribuții exclusiv în domeniul audiovizualului pe teritoriul României. Republica Moldova este un stat suveran și independent, iar alegerile desfășurate acolo nu intră sub incidența mandatului CNA. 2. Neaplicabilitatea cadrului european (DSA). Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) se aplică în statele membre ale Uniunii Europene. Republica Moldova, nefiind stat membru UE, nu intră sub incidența acestui regulament. Prin urmare, invocarea sa în justificarea unei eventuale intervenții este lipsită de fundament juridic. 3. Respectarea principiului neamestecului în afacerile interne ale altui stat. Dezbaterea într-o instituție publică a statului român și asumarea publică de către CNA a unor poziții cu privire la alegerile din Republica Moldova echivalează cu o implicare directă, ilegală și inoportună, în procesul electoral dintr-un stat vecin. Acest lucru contravine atât principiului suveranității, cât și practicilor democratice internaționale. 4. Diverse aspecte de ordin formal”, a scris Severin pe pagina sa de Facebook.

Georgică Severin a adăugat că „în pofida acestor argumente, majoritatea a decis nu doar dezbaterea materialului, ci și asumarea lui de către CNA, mergând până la solicitarea intervenției unei platforme de socializare împotriva conturilor care susțin un anumit candidat în alegerile viitoare din Republica Moldova”.

„Această decizie reprezintă, în opinia mea, mai mult decât un abuz, atât pe formă, cât și pe fond. Reprezintă o eroare! Din acest motiv, am decis să mă retrag din ședință, neputând fi parte la o hotărâre care depășește cadrul de funcționare legal al Consiliului și care riscă să implice instituția într-o zonă de ingerință politică externă incompatibilă cu mandatul său. Reiterez convingerea că CNA trebuie să își exercite atribuțiile exclusiv în limitele stabilite de lege și să se abțină de la orice formă de implicare în procese electorale care nu țin de competența sa și nici de teritoriul României”, a mai transmis membrul CNA.

Expert Forum a sesizat existența „unei rețele coordonate de 17 conturi TikTok care au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare Vasile Costiuc, doar în ultima săptămână putând fi observate peste 1 milion de vizualizări folosind #vasilecostiuc”.

„Acesta este fenomenul care este ilegal din punctul de vedere al comportamentului platformei. Platforma nu ar trebui să-l accepte, ar trebui să-l identifice singură și să-l oprească. Nu-l vede și atunci faptul că a fost identificat de organizația neguvernamentală (Expert Forum - n.r.), cu specialiștii lor, și că a fost făcut public, ne-a determinat pe noi să reacționăm. (...) Ce am făcut noi astăzi este de a semnala platformei. Și jurisdicția noastră este pe România. DSA-ul funcționează în România. În România există peste 650.000 de cetățeni cu dublă cetățenie, fie că sunt români care și-au luat și cetățenie moldovenească, fie cetățeni moldoveni care au și cetățenie română și trăiesc în România. Ei vor vota în Moldova, dar sunt în România. Această șmecherie este făcută pentru toți alegătorii fie ei din Moldova, fie din România. Noi reacționăm pentru felia românească”, a adăugat Mircea Toma.

