Șor îi raportează lui Putin tranzacții de miliarde prin banca PSB, suspectată de ingerințe electorale în R. Moldova

05-09-2025 | 07:52
ilan sor

Oligarhul Ilan Şor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova şi refugiat la Moscova, a apărut joi într-o videoconferinţă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. 

Vlad Dobrea

Acesta i-a raportat despre afacerile companiei sale cu o bancă rusă aflată sub sancţiuni internaţionale şi acuzată de autorităţile de la Chişinău că facilitează finanţarea cumpărării de voturi.

Ilan Şor a apărut în conferinţa online alături de un reprezentant al băncii ruse PSB, care se află sub sancţiuni internaţionale şi este acuzată de autorităţile de la Chişinău că finanţează ingerinţele electorale în Republica Moldova.

Potrivit NewsMaker, Şor i-a raportat liderului de la Kremlin despre afacerile companiei sale, A7, desfăşurate în parteneriat cu PSB, spunându-i că în numai zece luni de activitate a încheiat tranzacţii în valoare de peste 7,5 trilioane de ruble (aproximativ 75 de miliarde de euro).

„În prezent, efectuăm zilnic între 1.500 şi 2.000 de operaţiuni. Planul pentru 2025 este să achităm impozite în valoare de aproximativ 20 de miliarde de ruble – impozite noi. Astăzi, având în vedere că peste 50% din toate decontările se fac cu ţările din Asia, am decis să deschidem aici un hub financiar. Acesta va deservi nu doar Rusia, ci şi alte state în care va activa compania A7. Vă mulţumesc. Raport încheiat”, a declarat Şor în raportul prezentat liderului rus.

putin
Trump cere Europei să ia decizia de care prietenul său Putin se teme cel mai mult. ”Să nu fim naivi în privința Rusiei”

Reprezentantul băncii a vorbit, la rândul său, despre planurile de extindere a serviciilor în Africa şi la Vladivostok, unde urmează să fie deschis un centru financiar internaţional de decontări pentru Extremul Orient rus.

AFACERILE LUI ILAN ŞOR ŞI CUMPĂRAREA DE VOTURI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

În perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale şi referendumul din toamna anului trecut din Republica Moldova, Ilan Şor a înfiinţat la Moscova cinci companii, printre care şi firma A7 – specializată în servicii financiare, împrumuturi şi alte tipuri de credite – precum şi două filiale: A71 şi A7-Agent SRL. Toate aceste entităţi au fost create în parteneriat cu banca de stat rusească Promsviazbank (PSB), despre care autorităţile de la Chişinău şi mai multe investigaţii jurnalistice susţin că este utilizată de oligarhul fugar pentru a cumpăra voturi în Republica Moldova, menţionează NewsMaker.

De altfel, şi compania A7 a lui Ilan Şor, nu numai banca prietenă PSB, se află sub sancţiuni impuse de SUA, Marea Britanie şi Uniunea Europeană, fiind acuzată de implicare în tentative de influenţare a alegerilor din R. Moldova în 2024 şi lansarea unei monede digitale - A7A5 - prin care Rusia ar fi încercat să evite sancţiunile internaţionale. Potrivit autorităţilor britanice, în doar patru luni, prin această criptomonedă au fost transferaţi peste 9 miliarde de dolari.

Conform autorităţilor de la Chişinău, numai pentru alegerile din toamna anului trecut, prin intermediul sistemului bancar al PSB, au fost transferaţi aproape 40 de milioane de dolari cu scopul de a „corupe masiv electoratul”.

Autorităţile de la Chişinău au avertizat deja că Rusia ar putea mobiliza noi resurse financiare pentru a cumpăra voturi şi la alegerile parlamentare din 28 septembrie şi au efectuat deja zeci de percheziţii în acest sens, chiar săptămâna aceasta, marţi şi joi, în Găgăuzia şi respectiv în nordul Moldovei. Percheziţiile au permis obţinerea de dovezi că a fost utilizată aplicaţia băncii PSB, dar şi canale pe Telegram, prin care erau transferaţi bani pentru finanţări ilegale şi erau distribuite materiale de dezinformare, acţiuni coordonate din Federaţia Rusă.

Sursa: News.ro

Etichete: vladimir putin, banca, raport, ilan șor,

Dată publicare: 05-09-2025 07:52

Stiri externe
Trump cere Europei să ia decizia de care prietenul său Putin se teme cel mai mult. ”Să nu fim naivi în privința Rusiei”

Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol din Rusia. Și să facă presiuni asupra Chinei să oprească susținerea pentru Moscova.

 

