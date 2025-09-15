Trimisul lui Trump a explicat de ce „Rusia pierde, de fapt, acest război”. A dat trei exemple

Trimisul lui Donald Trump, generalul în rezervă Keith Kellogg, a declarat că Rusia pierde războiul pe care l-a început în 2022 și că Ucraina s-a adaptat din timp războiului cu drone.

Rusia nu câștigă războiul împotriva Ucrainei, în ciuda mesajelor transmise de oamenii Kremlinului, a adăugat trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, citat de Kyiv Post.

„Dacă Putin ar fi câștigat, ar fi fost în Odesa. Dacă ar fi câștigat, ar fi fost la vest de râul Nipru. Dacă ar fi câștigat, ar fi schimbat guvernul. Rusia pierde, de fapt, acest război”, a mai explicat emisarul președintelui american.

Kellogg a comentat avansul trupelor rusești în Donbas și a spus că lipsite de importanță. „Dacă luăm în considerare avansarea în metri, nu în kilometri, atunci da, este un succes. Dar costul pe care îl suportă este enorm”, a spus el.

El a mai spus că dependența Rusiei de parteneri precum China și Coreea de Nord subliniază adevărata sa slăbiciune. Kellogg a susținut că, în parteneriatul China-Rusia, Moscova este în mod clar partenerul secundar, în timp ce Beijingul deținea adevărata putere economică și militară, precum și greutatea istorică și leadershipul.

Fostul general și-a amintit o conversație pe care a avut-o cu Trump în Biroul Oval în urmă cu aproximativ șase săptămâni, când președintele l-a întrebat dacă Rusia câștigă.

„Domnule președinte, nu mă ascultați doar pe mine”, a spus Kellogg. „Președintele Comitetului șefilor de stat major, Dan Kaine, este afară. Puneți-i această întrebare.” Kellogg a spus că răspunsul lui Kaine a fost același: „Nu câștigă.”

Kellogg a mai adăugat că europenii își asumă responsabilitatea în cazul războiului din Ucraina, subliniind că, în esență, este conflictul Europei, deoarece se desfășura în„ curtea” sa.

Războiul din Ucraina a devenit un conflict al dronelor

Kellogg a avertizat că SUA și aliații săi sunt cu mult în urmă în ceea ce privește folosirea dronelor pe câmpul de luptă.

„Acum sunt drone, iar tehnologia dronelor s-a schimbat dramatic”, a spus el, adăugând că vehiculele blindate nu mai sunt sigure, deoarece „dronele au schimbat acest lucru”.

El a descris progresele rapide atât în domeniul dronelor, cât și al sistemelor anti-drone ca fiind transformatoare pentru luptele moderne: „Este aproape – urăsc să o spun – ca un joc video. Tocmai au distrus un tanc. Bine, du-te și ia-ți o Coca-Cola, vino înapoi și distruge încă unul”.

Potrivit lui Kellogg, această revoluție tehnologică modifică nu doar tacticile de luptă, ci și economia războiului. „A schimbat radical războiul, atât în ceea ce privește analiza costurilor, cât și modul în care se poartă războaiele”, a spus el, recunoscând că Ucraina a identificat schimbarea din timp și s-a adaptat mai repede decât majoritatea națiunilor.

