SUA și China au ajuns la un acord-cadru privind vânzarea TikTok. Când expiră termenul limită

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent a spus că acest cadru a fost stabilit în cadrul discuțiilor comerciale din Spania, pentru a deschide calea către o deținere americană, scrie BBC.

Trump a scris pe Truth Social că discuțiile de la Madrid au „mers foarte bine”, fiind încheiat un acord „privind o anumită companie pe care tinerii din țara noastră și-au dorit foarte mult să o salveze”.

Termenul limită se aproprie

Se apropie termenul limită până la care proprietarul chinez al TikTok trebuie să găsească un cumpărător pentru operațiunile sale americane sau riscă închiderea și interzicerea platformei în SUA.

Bessent a anunțat acordul „cadru” în a doua zi a negocierilor dintre SUA și China, care au ca scop încheierea unui război comercial.

El a spus că amenințarea cu închiderea rețelei de socializare în SUA i-a convins pe negociatorii chinezi să renunțe la cererile de reducere a tarifelor ca parte a oricărui acord privind vânzarea diviziei americane a TikTok.

Condițiile comerciale agreate vor proteja interesele de securitate națională ale SUA, a adăugat el.

Reprezentantul pentru comerț al SUA, Jamieson Greer, care a făcut parte din delegația americană la Madrid, a spus că acordul încheiat este „supus aprobării liderilor”, dar a adăugat că echipa sa „nu este… în poziția de a acorda prelungiri [ale interdicției] la nesfârșit”.

Delegațiile conduse de secretarul de stat american Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng au avut patru întâlniri din luna mai, încercând să îmbunătățească relațiile bilaterale.

Tiktok a spus că nu furnizează date guvernul chinez

În ianuarie, Curtea Supremă a SUA a menținut o lege adoptată în aprilie 2024, care interzice aplicația de partajare video, cu excepția cazului în care compania-mamă ByteDance își vinde divizia americană.

Departamentul de Justiție al SUA a declarat că accesul TikTok la datele utilizatorilor americani reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale de o amploare și profunzime imensă”.

ByteDance a insistat în repetate rânduri că operațiunile sale din SUA sunt complet independente și că niciun fel de date nu au fost împărtășite cu guvernul chinez. Compania a argumentat că interdicția ar încălca dreptul la liberă exprimare al celor 170 de milioane de utilizatori americani.

TikTok a fost închis pentru o zi în ianuarie, după ce legea a intrat în vigoare, înainte ca Trump să intervină și să acorde o amânare de 75 de zile.

De atunci, termenul pentru vânzare a fost prelungit de trei ori, iar ultima amânare a interdicției urmează să se încheie pe 17 septembrie.

Mai multe nume au fost vehiculate anterior ca potențiali cumpărători ai platformei, printre care proprietarul Tesla, Elon Musk, creatorul YouTube MrBeast și investitorul miliardar Frank McCourt.

