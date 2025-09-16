Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan

16-09-2025 | 12:20
Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump, se tem că Rusia va ataca România, sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare și se declară nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan, potrivit Avangarde.

Cristian Anton

Liderii politici în care românii au cea mai mare încredere sunt, la egalitate, Maia Sandu și Donald Trump, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde.

Astfel, 44% dintre repondenți au spus că au mai degrabă încredere în președinta Republicii Moldova Maia Sandu și în președintele SUA Donald Trump, în timp ce 40% l-au indicat pe Emmanuel Macron, 39% pe Ursula von der Leyen și 37% pe Volodimir Zelenski.

Peste jumătate dintre români cred că apartenența la UE nu limitează independența țării - Sondaj INSCOP

Doar 10% dintre românii intervievați au încredere în Vladimir Putin.

În ceea ce privește instituțiile, 74% dintre români au încredere în NATO, 62% în Uniunea Europeană și 61% în ONU. În schimb, doar 27% au încredere în BRICS, blocul economic creat în jurul Rusiei.

Același sondaj Avangarde relevă și că 51% dintre români sunt nemulțumiți de primele luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește politica externă a României, același procent opinând că nu sunt mulțumiți de activitatea MAE.

Interesant este faptul că deși Maia Sandu este liderul politic în care au cea mai mare încredere, românii sunt împărțiți practic în jumătate în privința unirii României cu Republica Moldova.

Astfel, 47% consideră că țara noastră ar trebui să se unească cu cei de peste Prut, în timp ce 46% spun că unirea nu ar trebui să aibă loc.

Majoritatea românilor se tem că Rusia va ataca România

Sentimentul predominat antirus este confirmat și de temerea exprimată de cei mai mulți români cu privire la o agresiune armată a Rusiei îndreptată asupra României.

47% dintre românii intervievați sunt de părere că este posibil ca Federația Rusă să atace România, în timp ce 43% spun că acest lucru nu este posibil.

În acest context, 57% dintre români sunt de acord că România trebuie să investească 5% din PIB pentru apărare, așa cum solicită NATO.

În schimb, 37% cred că România nu ar trebui să se implice deloc în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, în timp ce 33% consideră că ar trebui să ne implicăm mai mult, iar 26% spun că este suficient cât facem.

Republica Moldova și Franța, cele mai bune prietene ale României

În altă ordine de idei, 41% dintre români nu au nicio părere în privința războiului dintre Israel și Palestina, 38% cred că dreptatea este de partea Israelului și doar 11% consideră că Palestina are dreptate.

Țara despre care românii cred că reprezintă cel mai bun prieten al României este Republica Moldova, potrivit a 13% dintre repondeți, în timp ce 11% cred că Franța ne este cea mai bună prietenă.

7% consideră că nicio țară nu merită statutul de cea mai bună prietenă a României, SUA și Germania întrunesc câte 5% din aprecieri, în timp ce Italia are 4%.

Studiul ”Politica externă și de securitate a României – percepții și reprezentări” a fost realizat în septembrie telefonic de către Avangarde pe 1.000 de subiecți și are o marjă de eroare de 3,4%.   

Majoritatea germanilor sunt îngrijoraţi de un potenţial atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, după recenta pătrundere a unor drone în spaţiul aerian polonez, arată un sondaj publicat duminică şi citat de dpa.

 

