Măsuri de securitate extreme pentru vizita lui Trump în Marea Britanie. Bărbat arestat, președintele își aduce „Bestia”

Stiri externe
16-09-2025 | 21:12
Donald Trump
Getty Images

Un bărbat a fost reținut pentru ridicarea unei drone într-un spațiu aerian restricționat înaintea vizitei de stat a lui Donald Trump.

autor
Mihai Niculescu

Polițiștii au deschis o anchetă după ce bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost prins marți în Windsor Great Park. În prezent, sunt în vigoare restricții aeriene pentru vizita de stat a președintelui SUA, care va începe marți seară.

Evenimentul este considerat unul dintre cele mai mari operațiuni de securitate din Marea Britanie. Măsurile de securitate au fost intensificate în urma asasinării lui Charlie Kirk, aliat al lui Trump, ceea ce a stârnit temeri privind repetarea actelor de violență politică.

Poliția din Thames Valley a confirmat că se desfășoară o anchetă cu privire la incident.

Bărbatul, din Brentford, vestul Londrei, rămâne în arest, arată cotidianul The Sun.

„Un bărbat de 37 de ani din Brentford, Londra, a fost arestat în Windsor Great Park pentru că a pilotat o dronă, încălcând o restricție privind spațiul aerian. Incidentul este investigat în conformitate cu legislația aviatică, iar bărbatul rămâne în custodia poliției. Acest lucru servește ca un memento că în prezent sunt în vigoare restricții ale spațiului aerian pentru vizita de stat și că orice încălcare va fi tratată cu fermitate. O restricție temporară a spațiului aerian este în vigoare deasupra și în jurul Windsorului, acoperind toate aeronavele, inclusiv dronele” a transmis Poliția.

Operațiunea 24/7 va implica supravegherea Castelului Windsor de către 55 de drone, într-o campanie de securitate care rivalizează chiar și cu încoronarea regelui de acum doi ani.

Regele Charles îl va găzdui pe președintele SUA și pe prima doamnă, Melania, timp de două zile.

În cinstea lor, a organizat o primire ceremonială și un banchet de stat, după sosirea lor, marți seară.

Se așteaptă proteste de proporții

Protestele vor fi numeroase, avertizează experții. Chris Phillips, fostul șef al Oficiului Național de Securitate Antiteroristă, a declarat că cel mai mare risc ar putea fi un atac de la mică distanță. El a sugerat că acest lucru ar fi mai probabil decât o tentativă de asasinat a unui lunetist, dar a subliniat că trebuie să se ia măsuri de precauție împotriva oricărei posibilități.

Chiar și o dronă care transportă o bombă este o posibilitate luată în calcul, a mai spus expertul.

„Nu avem o cultură a armelor, dar există arme de foc aici. Steagurile vor fi folosite pentru a bloca punctele înalte, pentru a opri un lunetist, precum atacul asupra lui Charlie Kirk și tentativa (de asasinare. n.r.) asupra domnului Trump de anul trecut. Dronele reprezintă un risc nou, iar poliția va avea arme anti-dronă în cazul în care una dintre acestea va fi folosită pentru un atac cu bombă.

Acest președinte este displăcut de atât de mulți oameni, încât vor fi cu siguranță demonstrații împotriva lui, ceea ce va crea o dificultate suplimentară pentru poliție. Nu vă înșelați, amenințarea împotriva domnului Trump este foarte reală. Riscul de asasinat va fi mai mic în Marea Britanie, dar totuși există o amenințare” a explicat expertul.

Trump își aduce „Bestia”

Luni, polițiștii au fost văzuți căutând în canalele de scurgere din apropierea Castelului Windsor, iar de-a lungul Long Walk au fost ridicate baricade.

Înainte de sosirea președintelui Trump, au fost amplasate semne care interziceau utilizarea dronelor.

Străzile din Windsor au fost împodobite cu steaguri americane și britanice, în semn de unitate. Aceasta este a doua vizită oficială a lui Trump în Regatul Unit — un gest fără precedent.

Vizita are loc după ce activistul conservator american Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal la un eveniment organizat la Universitatea Utah Valley, săptămâna trecută.

Donald Trump, care a declarat că este „plin de durere și furie” pentru uciderea prietenului său, va participa la înmormântarea acestuia pe 21 septembrie.

Suspectul de crimă, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, se află în arest, motivul său fiind încă necunoscut publicului.

Președintele a fost deja ținta a două tentative de asasinat în SUA și va veni cu propria limuzină blindată, numită „The Beast”.

La prima vizită de stat a lui Trump în 2019, se estimează că a adus cu el 1.000 de angajați, inclusiv 150 de agenți ai serviciilor secrete.

Mii de oameni au protestat împotriva lui la Londra atunci, iar de data aceasta se așteaptă și mai multe demonstrații. Ca urmare, prima zi a vizitei sale se va desfășura în întregime în spatele ușilor închise.

Comandantul operațiunilor polițienești cu arme de foc, Daniel Hatfield, a declarat: „Am luat în considerare toate scenariile, de la incidente cu grad redus de pericol până la incidente cu grad ridicat de pericol. Prin urmare, este vorba de o operațiune de securitate foarte complexă.”

Sursa: The Sun

