Donald Trump ameninţă că va declara starea de urgenţă în Washington DC. Critici privind depășirea autorității federale

15-09-2025 | 11:24
Donald Trump
Președintele american Donald Trump a anunțat că va declara starea de urgență națională și va prelua controlul federal asupra Washington D.C., în contextul unui conflict cu autoritățile locale privind aplicarea legilor imigrației.

Mihaela Ivăncică

Decizia vine după ce primarul capitalei, Muriel Bowser, a declarat că poliția din Washington D.C. nu va coopera cu Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE). Anunțul lui Trump reflectă tensiunile persistente între administrația federală și orașele care limitează colaborarea cu autoritățile de imigrare, relatează Reuters.

Aceste declaraţii vin după ce preşedintele american a anunţat luna trecută că poliţia din Washington DC va fi plasată sub control federal şi a ordonat desfăşurarea în capitala Statelor Unite a membrilor Gărzii Naţionale pentru a face faţă, potrivit lui, unei creşteri a criminalităţii. Această măsură include şi desfăşurarea agenţilor ICE pentru a colecta informaţii despre persoanele care trăiesc sau intră ilegal în Statele Unite.

Problema apărută vizează furnizarea de informaţii despre persoanele care locuiesc sau intră ilegal în Statele Unite.

Critici privind depășirea autorității federale

Ameninţarea lui Trump se adaugă măsurilor pe care criticii le consideră o depăşire a competenţelor federale, având în vedere că peste 2.000 de soldaţi patrulează prin oraş.

donald trump
Trump spune că muncitorii străini sunt bineveniți în SUA, după ce a arestat și pus în lanțuri sute de lucrători sud-coreeni

Comentariile vin după ce câteva mii de protestatari au ieşit în stradă luna aceasta pentru a protesta faţă de decizia lui Trump din august de a trimite trupe ale Gărzii Naţionale pentru a „restabili legea, ordinea şi siguranţa publică”, calificând criminalitatea drept o plagă pentru capitală.

„În doar câteva săptămâni (...) pentru prima dată în decenii, practic NU EXISTĂ CRIMINALITATE”, a declarat Trump pe Truth Social.

Anterior, el a pus departamentul de poliţie metropolitană sub control federal direct şi a trimis forţe de ordine federale, inclusiv membri ai Serviciului de Imigrare şi Vamă, pentru a asigura ordinea pe străzi. Nu este clar când se va încheia misiunea lor.

Trump critică opoziția democraților

Trump a dat vina pe „democraţii de stânga radicali” pentru că au făcut presiuni asupra lui Bowser să informeze guvernul că nu va coopera cu ICE, adăugând că, dacă poliţia ar înceta cooperarea cu ICE, „criminalitatea ar reveni în forţă”.

El a adăugat: „Către locuitorii şi firmele din Washington, D.C., NU VĂ FACEŢI GRIJI, SUNT ALĂTURI DE VOI ŞI NU VOI PERMITE SĂ SE ÎNTÂMPLE ASTA. Voi declara stare de urgenţă naţională şi voi federaliza, dacă va fi necesar!!!”.

Bowser, care a lăudat anterior intensificarea aplicării legii federale de către Trump, ducând la o scădere bruscă a criminalităţii, a semnat un ordin prin care oraşul trebuie să-şi coordoneze acţiunile cu forţele federale de aplicare a legii.

Garda Naţională serveşte ca miliţie subordonată guvernatorilor celor 50 de state, cu excepţia cazului în care este chemată în serviciul federal. Garda Naţională din D.C. raportează direct preşedintelui.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, washington, stare de urgenta,

Dată publicare: 15-09-2025 11:24

