S-a întâmplat la festivalul renașterii - Holi. Așa cum cere tradiția, oamenii au îmbrăcat haine albe, pentru ca pulberile împrăștiate în mulțime și apa colorată să poată crea imprimeuri cât mai vesele.

Holi - care marchează sfârșitul iernii și victoria binelui asupra răului - este sărbătoare națională în India. Dar este celebrată în toată Asia de Sud și în alte colțuri ale lumii.

Oamenii se roagă, ung cu culori vii familia și prietenii și mănâncă mâncăruri și dulciuri tradiționale pentru a sărbători. De asemenea, se adună pe străzi și se aruncă cu culori unii pe alții.

Ce spune tradiția despre sărbătoare

Holi se bazează pe legenda hindusă a Holika, o demoniță care încearcă să-și omoare nepotul Prahlad pentru că acesta îl venerează pe zeul hindus Vishnu. Dar Prahlad supraviețuiește în mod miraculos focului aprins, chiar dacă Holika este mistuită de flăcări. Oamenii aprind focuri de tabără în seara dinaintea festivalului Holi, în credința că astfel răul va fi distrus, iar binele va triumfa, relatează BBC.

Mulți credincioși cred, de asemenea, că festivalul onorează iubirea divină dintre zeitățile hinduse Radha și Krishna. Sărbători pline de culoare au loc în orașele Mathura și Vrindavan din nordul Indiei, asociate cu nașterea și copilăria lui Krishna.

Muzica joacă un rol important, oamenii dansând pe melodii tradiționale și din filme, sărbătorind Holi în timp ce aruncă pulberi colorate.

Copiii folosesc pistoale de jucărie și recipiente speciale pentru a stropi prietenii cu apă colorată.

În această zi este consumată o băutură tradițională numită thandai, o băutură pe bază de lapte îndulcită cu fructe uscate. Holi este sărbătorit cu entuziasm și în Nepal, care are o populație majoritar hindusă.