Soldatul Anders Evensson, cel care a dat peste copil, a descris momentul ca fiind copleșitor, potrivit Sweden Herald.

„A fost o experiență absolut incredibilă să-l văd stând acolo – un băiețel singur în pădure, noaptea”, a declarat acesta pentru Aftonbladet.

Copilul, care urmează să împlinească trei ani, a fost găsit luni, în jurul orei 1:00, după mai multe ore de căutări.

Băiatul fusese căutat timp de peste 12 ore și a fost descoperit la aproximativ nouă ore după ce echipele de salvare au început operațiunile în forță.

Citește și
SUA au atacat baze iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz. Washingtonul susține că a acționat în „legitimă apărare”

El era ud, rece, dar conștient și capabil să vorbească. Soldatul și colegul său au auzit un zgomot în pădure chiar înainte de a-l găsi.

„Când ne-am îndreptat spre sunet, am văzut acest băiețel stând singur în pădure. Pentru mine, toate emoțiile au venit deodată”, a mai spus Evensson.

După ce a fost găsit, copilul a început imediat să își strige părinții și a rămas calm, în ciuda experienței prin care trecuse.

„L-am luat în brațe. S-a agățat de mine ca un mic koala, ca un ursuleț. A fost ceva special”, a povestit salvatorul.

Potrivit familiei, copilul dispăruse din curtea casei în timp ce se juca, fără ca adulții să observe momentul în care a plecat.

Mobilizare uriașă: sute de oameni în căutări

Operațiunea de căutare a implicat sute de persoane și a acoperit întreaga zonă din jurul locuinței, aflată la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de locul unde a fost găsit copilul.

La acțiune au participat forțele armate, organizația Missing People, salvatori montani și echipaje de intervenție.

„Vrem să le mulțumim tuturor, suntem atât de ușurați”, a transmis bunica băiatului pentru Expressen.

După salvare, copilul a cerut mâncare și a fost examinat de medici, care au confirmat că nu are răni și că starea sa este bună.

„Nu există nicio anchetă penală în desfășurare legată de dispariție”, au transmis autoritățile.