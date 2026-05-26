Soldatul Anders Evensson, cel care a dat peste copil, a descris momentul ca fiind copleșitor, potrivit Sweden Herald.

„A fost o experiență absolut incredibilă să-l văd stând acolo – un băiețel singur în pădure, noaptea”, a declarat acesta pentru Aftonbladet.

Copilul, care urmează să împlinească trei ani, a fost găsit luni, în jurul orei 1:00, după mai multe ore de căutări.

Băiatul fusese căutat timp de peste 12 ore și a fost descoperit la aproximativ nouă ore după ce echipele de salvare au început operațiunile în forță.

El era ud, rece, dar conștient și capabil să vorbească. Soldatul și colegul său au auzit un zgomot în pădure chiar înainte de a-l găsi.

„Când ne-am îndreptat spre sunet, am văzut acest băiețel stând singur în pădure. Pentru mine, toate emoțiile au venit deodată”, a mai spus Evensson.

După ce a fost găsit, copilul a început imediat să își strige părinții și a rămas calm, în ciuda experienței prin care trecuse.

„L-am luat în brațe. S-a agățat de mine ca un mic koala, ca un ursuleț. A fost ceva special”, a povestit salvatorul.

Potrivit familiei, copilul dispăruse din curtea casei în timp ce se juca, fără ca adulții să observe momentul în care a plecat.

Mobilizare uriașă: sute de oameni în căutări

Operațiunea de căutare a implicat sute de persoane și a acoperit întreaga zonă din jurul locuinței, aflată la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de locul unde a fost găsit copilul.

La acțiune au participat forțele armate, organizația Missing People, salvatori montani și echipaje de intervenție.

„Vrem să le mulțumim tuturor, suntem atât de ușurați”, a transmis bunica băiatului pentru Expressen.

După salvare, copilul a cerut mâncare și a fost examinat de medici, care au confirmat că nu are răni și că starea sa este bună.

„Nu există nicio anchetă penală în desfășurare legată de dispariție”, au transmis autoritățile.