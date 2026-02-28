Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat pe rețeaua de socializare X că este „îndurerat de pierderea de vieți omenești” și a prezentat condoleanțe familiilor îndoliate după explozia din Kakinada, o localitate din statul Andhra Pradesh, situat în sud-estul țării.

Agenția de presă Press Trust of India l-a citat pe un ministru de stat, Kandula Durgesh, care a anunțat un bilanț de 21 de morți dintre cele aproximativ 30 de persoane care se aflau în interiorul fabricii.

„Alte opt persoane primesc în prezent îngrijiri medicale în spitale”, a adăugat el.

Autoritățile indiene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei, considerată „sfâșietoare” de ministrul-șef al statului Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu.

Focurile de artificii sunt foarte populare în India, în special în timpul sărbătorii hinduse Diwali, precum și cu ocazia nunților.

Exploziile sunt frecvente în fabricile și atelierele de producție de petarde, adeseori din cauza nerespectării normelor de siguranță și a unei aplicări laxe a reglementărilor.

Anul trecut, o explozie survenită într-o fabrică de petarde din vestul Indiei a provocat moartea a 21 de oameni.