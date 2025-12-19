Haos pe aeroporturi europene de Crăciun. În câteva țări vor avea loc greve în luna decembrie

Stiri externe
19-12-2025 | 16:59
Atentie, calatori! Continua greva la Alitalia

Vă întoarceți acasă de Crăciun sau plecați în vacanța de iarnă? Grevele din sectorul transporturilor au devenit o obișnuință în acest sezon, deoarece angajații vizează una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului în lupta lor pentru salarii.

autor
Cristian Matei

Unele greve sunt planificate cu luni în avans, în timp ce altele sunt anunțate cu doar câteva zile sau ore înainte.

Verificați informațiile înainte de a călători, pentru a evita haosul provocat de schimbările de ultim moment. Recent, Ministerul Afacerilor Externe a lansat o aplicație cu informații actualizate despre condițiile de călătorie și gradul de risc al fiecărei țări, iar utilizatorii pot cere oricând ajutor dacă sunt în pericol.

Cu o săptămână înainte de Crăciun, iată tot ce trebuie să știți despre grevele feroviare și aeroportuare din Europa din luna decembrie.

Greve în Marea Britanie

În perioada 19-22 și 26-29 decembrie, personalul de la sol al easyJet de la Aeroportul Luton din Londra va intra în grevă, ceea ce va provoca întârzieri potențiale la check-in și la manipularea bagajelor, potrivit Euronews.

Citește și
gripa
Epidemie de super-gripă, „fără precedent” de la pandemia covid-19, în Regatul Unit, înaintea unei greve a medicilor rezidenţi

Aeroportul Heathrow din Londra se pregătește, de asemenea, pentru haosul călătoriilor de Crăciun: în perioada 22-24 și 26 decembrie, personalul de cabină al Scandinavian Airlines Services (SAS) va intra în grevă.

Zborurile către principalele hub-uri ale companiei aeriene, precum Copenhaga, Stockholm și Oslo, vor fi probabil afectate.

Angajații protestează față de salariile mici, care, potrivit sindicatului Unite, i-au obligat să apeleze la băncile de alimente atunci când călătoresc către hub-urile scumpe din Scandinavia.

„Este un comportament tipic Grinch din partea SAS – profită de bunăvoința personalului său și va fi acum responsabilă pentru zborurile de Crăciun anulate”, spune Callum Rochford, reprezentant regional al Unite.

Spania: Grevele personalului de manipulare a bagajelor provoacă întârzieri

Începând din vară, personalul care lucrează pentru partenerul spaniol al Ryanair în domeniul serviciilor de handling la sol, Azul Handling, organizează săptămânal greve, pentru a protesta împotriva condițiilor de muncă, bonusurilor și stabilității locurilor de muncă.

Până la 31 decembrie, grevele vor continua în zilele de miercuri, vineri, sâmbătă și duminică, între orele 5-9 dimineața, 12-3 după-amiaza și 9 seara până la miezul nopții.

Pasagerii Ryanair ar putea, prin urmare, să se confrunte cu cozi mai lungi și întârzieri la check-in și la ridicarea bagajelor în următoarele aeroporturi: Alicante, Barcelona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilia, Tenerife Sud și Valencia.

Italia: Greve în aeroporturi în luna ianuarie

După ce personalul aeroportuar din toată Italia a organizat o grevă coordonată pe 17 decembrie, țara se pregătește pentru noi perturbări ale traficului în noul an.

Pe 9 ianuarie, sindicatul italian CUB Transporti, care reprezintă personalul de la sol, a convocat o grevă de patru ore (13:00-17:00) în aeroporturile din toată țara, fiind posibile întârzieri și anulări ale zborurilor.

În aceeași zi, personalul de la sol al Swissport Italia de la aeroportul Milano Linate intenționează, de asemenea, să intre în grevă timp de 24 de ore.

Zborurile către și dinspre aeroportul Verona din 31 ianuarie ar putea fi, de asemenea, perturbate, deoarece personalul de control al traficului aerian ENAV va intra în grevă.

Puteți găsi aici o listă a zborurilor garantate, publicată de autoritatea italiană pentru aviație civilă, ENAC.

Aplicație cu cele mai importante informații despre locul de călătorie, pentru românii care merg în străinătate

Sursa: Euronews

Etichete: Spania, italia, aeroport, turisti, greva, craciun,

Dată publicare: 19-12-2025 16:44

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Situație fără precedent în Regatul Unit după ce cazurile de gripă au crescut cu 55% într-o săptămână
Stiri externe
Situație fără precedent în Regatul Unit după ce cazurile de gripă au crescut cu 55% într-o săptămână

Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit.

Epidemie de super-gripă, „fără precedent” de la pandemia covid-19, în Regatul Unit, înaintea unei greve a medicilor rezidenţi
Stiri externe
Epidemie de super-gripă, „fără precedent” de la pandemia covid-19, în Regatul Unit, înaintea unei greve a medicilor rezidenţi

Regatul Unit se confruntă cu un ”val fără precedent de super-gripă”, avertizează serviciul public britanic de sănătate (NHS), în contextul în care este prevăzută o grevă a medicilor cu cinci zile înainte de Crăciun, relatează AFP.

Mii de elevi din Germania au protestat față de planurile guvenului privind serviciul militar. „Grevă şcolară
Stiri externe
Mii de elevi din Germania au protestat față de planurile guvenului privind serviciul militar. „Grevă şcolară". GALERIE FOTO

Mii de elevi din Germania au protestat vineri în mai multe oraşe din ţară împotriva planurilor guvernului privind un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa.

Recomandări
Oficial. Guvernul a lansat în dezbatere publică majorarea salariului minim. Cât va câștiga statul în plus de la patroni
Stiri Politice
Oficial. Guvernul a lansat în dezbatere publică majorarea salariului minim. Cât va câștiga statul în plus de la patroni

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei lunar, potrivit unui document publicat, vineri, de Guvernul României.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl sfidează din nou pe Ilie Bolojan: ”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri”
Stiri Politice
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl sfidează din nou pe Ilie Bolojan: ”Nu ştiu ce are în cap când spune aceste lucruri”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, chiar dacă PNL acuză încălcarea protocolului coaliției de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR.   

Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele
Stiri externe
Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele

Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Decembrie 2025

49:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28