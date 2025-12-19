Haos pe aeroporturi europene de Crăciun. În câteva țări vor avea loc greve în luna decembrie

Vă întoarceți acasă de Crăciun sau plecați în vacanța de iarnă? Grevele din sectorul transporturilor au devenit o obișnuință în acest sezon, deoarece angajații vizează una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului în lupta lor pentru salarii.

Unele greve sunt planificate cu luni în avans, în timp ce altele sunt anunțate cu doar câteva zile sau ore înainte.

Verificați informațiile înainte de a călători, pentru a evita haosul provocat de schimbările de ultim moment. Recent, Ministerul Afacerilor Externe a lansat o aplicație cu informații actualizate despre condițiile de călătorie și gradul de risc al fiecărei țări, iar utilizatorii pot cere oricând ajutor dacă sunt în pericol.

Cu o săptămână înainte de Crăciun, iată tot ce trebuie să știți despre grevele feroviare și aeroportuare din Europa din luna decembrie.

Greve în Marea Britanie

În perioada 19-22 și 26-29 decembrie, personalul de la sol al easyJet de la Aeroportul Luton din Londra va intra în grevă, ceea ce va provoca întârzieri potențiale la check-in și la manipularea bagajelor, potrivit Euronews.

Aeroportul Heathrow din Londra se pregătește, de asemenea, pentru haosul călătoriilor de Crăciun: în perioada 22-24 și 26 decembrie, personalul de cabină al Scandinavian Airlines Services (SAS) va intra în grevă.

Zborurile către principalele hub-uri ale companiei aeriene, precum Copenhaga, Stockholm și Oslo, vor fi probabil afectate.

Angajații protestează față de salariile mici, care, potrivit sindicatului Unite, i-au obligat să apeleze la băncile de alimente atunci când călătoresc către hub-urile scumpe din Scandinavia.

„Este un comportament tipic Grinch din partea SAS – profită de bunăvoința personalului său și va fi acum responsabilă pentru zborurile de Crăciun anulate”, spune Callum Rochford, reprezentant regional al Unite.

Spania: Grevele personalului de manipulare a bagajelor provoacă întârzieri

Începând din vară, personalul care lucrează pentru partenerul spaniol al Ryanair în domeniul serviciilor de handling la sol, Azul Handling, organizează săptămânal greve, pentru a protesta împotriva condițiilor de muncă, bonusurilor și stabilității locurilor de muncă.

Până la 31 decembrie, grevele vor continua în zilele de miercuri, vineri, sâmbătă și duminică, între orele 5-9 dimineața, 12-3 după-amiaza și 9 seara până la miezul nopții.

Pasagerii Ryanair ar putea, prin urmare, să se confrunte cu cozi mai lungi și întârzieri la check-in și la ridicarea bagajelor în următoarele aeroporturi: Alicante, Barcelona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilia, Tenerife Sud și Valencia.

Italia: Greve în aeroporturi în luna ianuarie

După ce personalul aeroportuar din toată Italia a organizat o grevă coordonată pe 17 decembrie, țara se pregătește pentru noi perturbări ale traficului în noul an.

Pe 9 ianuarie, sindicatul italian CUB Transporti, care reprezintă personalul de la sol, a convocat o grevă de patru ore (13:00-17:00) în aeroporturile din toată țara, fiind posibile întârzieri și anulări ale zborurilor.

În aceeași zi, personalul de la sol al Swissport Italia de la aeroportul Milano Linate intenționează, de asemenea, să intre în grevă timp de 24 de ore.

Zborurile către și dinspre aeroportul Verona din 31 ianuarie ar putea fi, de asemenea, perturbate, deoarece personalul de control al traficului aerian ENAV va intra în grevă.

Puteți găsi aici o listă a zborurilor garantate, publicată de autoritatea italiană pentru aviație civilă, ENAC.

