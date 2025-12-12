Epidemie de super-gripă, „fără precedent” de la pandemia covid-19, în Regatul Unit, înaintea unei greve a medicilor rezidenţi

12-12-2025 | 15:07
Regatul Unit se confruntă cu un ”val fără precedent de super-gripă”, avertizează serviciul public britanic de sănătate (NHS), în contextul în care este prevăzută o grevă a medicilor cu cinci zile înainte de Crăciun, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Ministrul britanic al Sănătăţii Wes Streeting le cere vineri medicilor ”rezidenţi”, în ziarul The Times, să renunţe la grevă.

El subliniază că serviciul public de sănătate NHS se află într-o situaţie ”incredibil de precară” şi se confruntă cu ”o provocare fără precedent de la pandemia” covid-19.

Potrivit unor date publicate joi de către NHS, cazurile de gripă ating un nou ”record” în această perioadă a anului.

Iar o medie de 2.660 de pacienţi au fost spitalizaţi zilnic săptămâna trecută.

„Cu o cerere-record la serviciile de urgenţă şi la ambulanţe şi cu o grevă iminentă a medicilor rezidenţi, acest val fără precedent de super-gripă plasează NHS în cea mai rea situaţie posibilă în această perioadă a anului”, trage un semnal de alarmă directoarea medicală a NHS, Meghana Pandit.

Situaţia NHS – aruncat într-o criză profundă din cauza unor termene de aşteptare extrem de lungi la programări – este o miză politică majoră a Guvernului laburist al premierului Keir Starmer.

În cazul în care greva prevăzută să înceapă miercuri va avea loc, aceasta va fi cea de-a 14-a grevă a medicilor din martie 2023.

Medicii rezidenţi sunt în conflict cu Guvernul pe tema salariilor şi a formărilor.

Wes Streeting le cere medicilor „să accepte oferta Guvernului”.

El a fost de acord cu o revendicare a sindicatului medicilor ca medicii formaţi în Regatul Unit să fie prioritari la obţinerea unor formări, în faţa candidaţilor străini.

Numărul locurilor pentru aceste formări urmează, de asemenea, să crească.

Însă, a adăugat ministrul, Guvernul „nu poate şi nu va modifica salariile, mai ales după o creştere cu 28,9% în ultimii trei ani şi cea mai mare creştere din sectorul public din ultimii doi ani”.

British Medical Association, care reprezintă medicii rezidenţi, cere o creştere suplimentară a salariului – de 26% –, pe care o consideră necesară pentru restabilirea nivelului remuneraţiilor după ani de scădere din cauza inflaţiei.

Asociaţia urmează să prezinte o nouă propunere Guvernului prin intermediul unui sondaj online care se va încheia luni.

